Почти как курение. Почему делать селфи вредно и как оно влияет на кожу

Эксперты предупреждают, что селфи очень вредны для кожи. Ситуация усугубляется еще и тем, что для получения идеального снимка обычно нужно сделать около 50 фото. Специалисты утверждают, что таким образом люди собственноручно ускоряют процесс старения, и сравнивают вред с солнечными ваннами и курением.

Медсестра и косметолог Сара Чини обнаружила, что электромагнитные волны, излучаемые нашими телефонами, могут не просто ускорять старение, а делать это с тревожной скоростью. Подробности сообщает NYP.

"Ко мне каждый день приходит множество блогеров и пациентов, которые делают селфи и жалуются на эту проблему, и эта проблема, кажется, становится все хуже. Синие лучи от экранов смартфонов могут нанести больше вреда, чем слишком много солнечного света, поэтому я бы особенно призвал молодежь быть очень осторожной", – утверждает специалист.

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По ее словам, повреждение кожи, вызванное селфи, станет все более распространенным явлением в будущем с появлением приложений для социальных сетей Instagram и Snapchat. И прежде всего, от этого будут страдать женщины.

После такого эффекта, как утверждает специалист, не помогут ни увлажняющие, ни солнцезащитные средства, так как они "не смогут обратить вспять уже нанесенный вред". Однако Чини рекомендует соблюдать водный баланс организма.

Между тем, дерматолог Зейн Обаджи из Беверли-Хиллз утверждает, что может легко сказать, как его клиенты используют свои телефоны, чтобы сделать селфи.

"Я могу сказать, правой или левой рукой кто-то держит свой телефон. Вы видете тусклую, грязную текстуру, которую не можете определить на одной стороне лица", – резюмировал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, индонезийский студент Султан Густав Аль-Гозали опубликовал на платформе NFT-аукционов серию своих селфи и заработал миллион долларов.Он фотографировал себя в течение последних пяти лет.