Парикмахер показал лучшие стрижки для каждого типа волос. Фото

Известный парикмахер, владелец салона в Лондоне Майкл Ван Кларк показал, как решить самые распространенные проблемы с волосами с помощью правильно подобранной стрижки. Например, можно замаскировать отрастающую челку, градуируя волосы спереди и аккуратно подстригая их на затылке.

Издание Daily Mail пишет, что существуют эффективные хитрости в парикмахерском искусстве, которые помогут за самое короткое время получить желаемый результат. Так, Кларк пригласил четырех женщин, чтобы наглядно продемонстрировать, как изменится их внешность (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Длинные волосы, которые визуально кажутся тяжелыми вокруг лица, можно подстричь точечно, чтобы кончики выглядели легкими, почти воздушными.

Видео дня

В первом случае парикмахер соединил отросшую челку с остальной стрижкой.

Вторая девушка лишилась значительной длины волос, зато новая прическа добавила ее образу легкости.

В случае с Алисой специалист смягчил кончики.

"Мы хотели придать волосам жизнь и блеск, и для этого нам потребовалась правильная форма и слои, за которыми следует грамотно размещенный цвет", – объяснил подробнее специалист о четвертой участнице эксперимента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стрижка с ярким названием вулфкат стала одним из главных трендов этого лета. В популярной социальной сети TikTok видеоролики с хэштегом #wolfcut набрали более 300 миллионов просмотров.