'Освежает' и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

В моду стремительно врываются ретро-тренды 90-х, которые в свое время покорили не только простых модниц, но и звезд кино. Среди них – стрижка C-сut, которая характеризуется немного небрежным, хаотичным видом с укороченными передними прядями.

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Не трудно догадаться, что свое название эта прическа получила из-за характерного изгиба волос буквой "С". Редакторы сайта Instyle рассказали о стильной тенденции подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Главное преимущество C-стрижки в том, что она будет подходить женщинам с любой длиной волос – от каре до длинной шевелюры. Цвет и густота не имеют значения, поэтому выбрать ее могут как блондинки, так и брюнетки.

Чтобы достичь желаемого результата, достаточно будет просто подстричь передние пряди до наиболее комфортной длины, чтобы они были короче других волос. После этого при сушке их нужно уложить к лицу, образовав плавный залом.

Эту махинацию можно повторить с выпрямителем или дать волосам высохнуть самостоятельно. Несколько небрежный вид стрижки придаст шарм и напомнит о дико харизматичных звездах 00-х, которые обожали эту прическу.

C-стрижка также освежит образ, ведь короткие пряди игриво обрамят лицо, спрятав недостатки и сделав его более круглым.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны сверкающими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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