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"Освежает" и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

Катерина Малай
Красота
1 минута
1,7 т.
'Освежает' и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

В моду стремительно врываются ретро-тренды 90-х, которые в свое время покорили не только простых модниц, но и звезд кино. Среди них – стрижка C-сut, которая характеризуется немного небрежным, хаотичным видом с укороченными передними прядями.

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Не трудно догадаться, что свое название эта прическа получила из-за характерного изгиба волос буквой "С". Редакторы сайта Instyle рассказали о стильной тенденции подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Главное преимущество C-стрижки в том, что она будет подходить женщинам с любой длиной волос – от каре до длинной шевелюры. Цвет и густота не имеют значения, поэтому выбрать ее могут как блондинки, так и брюнетки.

"Освежает" и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

Чтобы достичь желаемого результата, достаточно будет просто подстричь передние пряди до наиболее комфортной длины, чтобы они были короче других волос. После этого при сушке их нужно уложить к лицу, образовав плавный залом.

"Освежает" и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

Эту махинацию можно повторить с выпрямителем или дать волосам высохнуть самостоятельно. Несколько небрежный вид стрижки придаст шарм и напомнит о дико харизматичных звездах 00-х, которые обожали эту прическу.

"Освежает" и придает шарм: названа самая эффектная стрижка лета 2023, которая подойдет всем. Фото

C-стрижка также освежит образ, ведь короткие пряди игриво обрамят лицо, спрятав недостатки и сделав его более круглым.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны сверкающими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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