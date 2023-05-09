Ногти в цветочек или горошек? Самые романтичные дизайны маникюра весны 2023. Фото

При выборе маникюра, как и при подборе образа, нужно учитывать тренды и антитрендовые дизайны. Весной и летом будут актуально выглядеть мечтательные, нежные и романтические дизайны.

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В частности, следует обратить внимание на женственные цветочные рисунки и лаконичные дизайны в горошек. OBOZREVATEL решил показать несколько вариантов и рассказать, какой маникюр будет выглядеть стильно в этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Цветы на ногтях – женственный и романтичный дизайн. Не все подобные варианты будут выглядеть модно, однако такими изображениями точно не следует пренебрегать.

Очень сложные дизайны в 2023 году смотрятся неактуально, а вот схематические цветы – удачный вариант. Не стоит добавлять также много цветов, детализацию и стразы. Лучше сосредоточиться на нескольких удачно комбинируемых оттенках.

Ногтики в горошек стильно смотрятся почти в любое время года. Большие или маленькие – дело вкуса каждой леди.

Следует внимательно выбирать цвета такого маникюра, чтобы он не выглядел пестро и неряшливо. Черно-белый вариант – вечная классика, но можно смело выбирать и разноцветные оттенки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что широкую ногтевую пластину можно визуально исправить с помощью определенного дизайна. В частности, чтобы добиться такого эффекта, нужно отказаться от французского маникюра, ярких оттенков лака, больших рисунков и страз, горизонтального градиента и омбре, а также матового топа.

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