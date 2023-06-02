Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 40+, которые испортят все. Фото

Женщинам с возрастными изменениями кожи важно знать тонкости омолаживающего макияжа. Когда вы переступаете рубеж 40+, нужно запомнить простые правила, как краситься можно, а чего в макияже лучше избегать.

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Омолаживающий макияж для женщин может быть отличным способом подчеркнуть вашу красоту и сделать более свежей и молодой. OBOZREVATEL расскажет, какие ошибки в макияже следует избегать женщинам с возрастными изменениями.

Вы неправильно наносите румяна

Применяйте румяна на высшую точку скул, а не на яблочки. Кроме того, важно определить, подходит ли вам теплый или холодный тон румян. Это имеет огромное значение.

Вы не подчеркиваете брови

С возрастом необходимость выщипывать брови почти отпадает. Однако, нужно хорошо подкрашивать разреженные брови и дополнительно подчеркивать их кончики. Многие женщины не уделяют этому должного внимания.

Вы не подкрашиваете веки

Область век начинает обвисать раньше, но есть способы, которые могут зрительно поднять взгляд. Следует нанести более светлый оттенок под бровь, чтобы открыть глаз. Также можно добавить темный оттенок ниже этой светлой линии, но чтобы она была видна при открытых глазах. Тени следует наносить круговыми движениями, чтобы тщательно затенить все веко.

Вы пользуетесь матовой помадой для губ

Часто люди подвергаются воздействию рекламы. Неправильный выбор текстуры помады может привести к ошибке – матовая помада может подчеркнуть вертикальные морщинки и признаки старения. Рекомендуется использовать жидкую помаду с цветом и блеском, что поможет придать губам объем и предотвратить шелушение. Матовые помады могут придать ненужный упор на морщины и выказать ваш возраст.

Вы отказались от подводки для глаз

Часто женщины отказываются от использования подводки для глаз, поскольку сложнее нанести ровную линию, когда веки обвисают. Однако подводка для глаз оказывает большое влияние на визуальное увеличение глаз, что особенно нужно сейчас. Чтобы облегчить процесс нанесения и уменьшить необходимость создания идеально ровных линий, следует использовать подводку с растушевывающим кончиком. Другим вариантом является использование кисти для нанесения подводки. Кисть упрощает процесс нанесения и позволяет получить мягкий эффект макияжа. Обычно рекомендуется наносить темно-коричневую подводку на верхнее веко и более светлый коричневый цвет на внешнюю линию нижних ресниц.

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