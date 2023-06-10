Не делайте ошибок! Пять причесок, которые сильно полнят лицо и прибавляют лет. Фото

Если от природы у леди круглое лицо, ей "противопоказаны" прически, которые будут добавлять объем щекам, а так же округлые линии, мелкие локоны и завитки. Такие модели могут сделать массивным лицо с самыми тонкими чертами.

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OBOZREVATEL поделится, каким стрижкам нужно сказать "нет", чтобы сохранить красоту. Мы покажем на примерах, как неудачная прическа меняет внешний вид (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Каре с прямой челкой

Как бы барышни не любили данную прическу, но прямые короткие пряди подчеркнут щечки, а густая челка – утяжелит образ и добавит несколько лишних лет. Каре отлично подойдет для худого овального лица. Если вы всегда комплексовали из-за скул, забудьте об этой модели.

2. Стрижка "под мальчика"

Ультракороткие стрижки, которые открывают все лицо, идут только худым девушкам с правильными чертами. Полнолицым красавицам все-таки стоит обратить внимание на длинные локоны. Также часто женщины "украшают" мальчишескую стрижку выбриванием висков. Это еще больше усугубит ситуацию.

3. Мелкие кудри

Мелкая завивка будет полнить даже худых дам. Как правило, такая укладка получается настолько объемной, что визуально увеличивает не только щеки, но и делает голову непропорционально большой. Если ваши волосы вьются от природы, потратьте дополнительный час на сборы, чтобы выровнять локоны.

4. Прилизанная укладка

Стрижки, которые не имеют формы, занесены экспертами в список полнящих. На фоне прилизанных волос ваше лицо будет казаться еще круглее. Потому попытайтесь немного взъерошить пряди, чтобы придать им объема. Кроме того, мы поделимся еще одним лайфхаком: никогда не делайте прямой пробор, если у вас большие щечки и квадратное лицо.

5. Сессон

Круглая форма французского сессона, которая лежит в основе этой прически, визуально полнит и нарушает правильные черты лица. Такую укладку стоит делать леди с тонкими вытянутыми чертами и острым подбородком. Обладательнице выразительных скул она придаст дополнительной массивности.

Как рассказывал OBOZREVATEL, существуют оттенки волос, о которых нужно забыть после 40 лет. Они подчеркнут возрастные изменения и раскроют, что вы давно не следите за модой. Среди них – пепельный блонд и красный. Чтобы узнать детальнее – переходите по ссылке.

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