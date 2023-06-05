Состарят вмиг! Четыре оттенка волос, о которых нужно забыть после 40 лет. Фото
Дамам после 40 лет часто хочется "освежить" свой образ, сменить прическу или стиль. Однако некоторые модные решения могут сыграть не на руку женщинам, стремящимся выглядеть моложе, и визуально прибавить им возраст.
Например, яркий цвет волос подчеркнет возрастные изменения и сделает образ нелепым. OBOZREVATEL решил рассказать, каких оттенков шевелюры следует избегать и почему (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Пепельный блонд
Среди молодых красавиц блонд без желтого оттенка популярен уже много лет. Однако на женщинах в возрасте он не будет выглядеть так красиво, ведь напоминает седину. Пепельный блонд подчеркнет бледную кожу и все морщинки, вены и покраснения на лице.
Яркие оттенки
Яркие эксперименты с волосами после 40 лет воспринимаются как инфантильное решение и стремление привлечь внимание. Розовые, зеленые и синие оттенки на волосах сделают образ нелепым и прибавят лет.
Черный
Многие женщины выбирают черный цвет, ошибочно полагая, что он поможет им выглядеть моложе. Следует понимать, что пигмент будет трудно вывести из волос, если в будущем возникнет такое желание. К тому же черный цвет зрительно сделает кожу более бледной, подчеркнет темные круги вокруг глаз и морщины.
Красный
Стремясь кардинально изменить образ и придать ему красок, некоторые дамы красятся в красный или ярко-рыжий. Не нужно забывать, что эти оттенки подходят далеко не всем юным красавицам, ведь яркий оттенок может сильно контрастировать с цветом кожи и глаз. Взрослым женщинам, несмотря на эти факторы, стоит еще и позаботиться о состоянии волос. Обычно перед нанесением рыжего цвета волосы осветляют, что может привести к повреждению и без того слабых локонов.
Недавно OBOZREVATEL писал, как подобрать прическу, которая омолодит леди. Цвет, длина и форма волос могут оказывать большое влияние на внешний вид каждой женщины. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.
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