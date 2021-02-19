Названы самые модные брови в 2021 году

Брови – один из главных элементов образа. В 2021 году в моде естественность. Поэтому не спешите менять форму, цвет или природное направление роста бровей.

Дайте бровям быть собой, мягко подчеркивая и природные особенности. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, обесцвеченные брови или полностью выбеленные все равно выглядят максимально естественно. Таким образом можно оставить их в покое, позволить им расти как вздумается.

Отмечается, что брови очень долго были объектом бьюти-культа, поэтому перестать их выщипывать будет непросто. Но все же постарайтесь не менять форму и дать им свободно расти.

Напомним, в 2021 году нужно отказаться от темных и широких бровей и агрессивного контуринга. OBOZREVATEL более подробно рассказал о главных антитрендах в бьюти-образе.

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Кроме того, популярный парикмахер Брэд Мондо заявил, ключевой ошибкой при мытье головы является то, что люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По словам специалиста, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.

Как сообщал OBOZREVATEL, макияж – важная часть образа. Он может значительно испортить его или же наоборот спасти и оживить, если ему не хватает завершающего аккорда. Стилист Екатерина Полякова назвала главные тренды в макияже в 2021 году.