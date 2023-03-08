Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Мода 2000-х продолжает диктовать тренды этого сезона. Стрижки и укладки не стали исключением, поэтому на пик популярности ворвалась прическа с челкой, которую обожали 20 лет назад.

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Речь идет не о прямой или профилированной челке, а именно о косой вариации. Об этом написали редакторы французского издания C News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Косая челка подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Она визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

Кроме этого, длинная челка придаст дополнительный объем волосам. Сторона, на которую его лучше зачесать, не имеет значения. Это позволит ориентироваться на индивидуальные черты лица и их непропорциональность. Таким образом можно скрыть недостатки, например высокий лоб.

Раньше косую челку любили носить с шапкой или шляпой, но в этом сезоне мода изменилась. Особенно стильно смотрится объемная прическа с едва волнистыми прядями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что устаревшая прическа может невосполнимо испортить даже стильный образ и визуально прибавить лишних 15 лет. Именно поэтому следует тщательно подбирать стрижку вместе с мастером, следящим за трендами.

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