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Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Катерина Малай
Красота
1 минута
369
Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Мода 2000-х продолжает диктовать тренды этого сезона. Стрижки и укладки не стали исключением, поэтому на пик популярности ворвалась прическа с челкой, которую обожали 20 лет назад.

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Речь идет не о прямой или профилированной челке, а именно о косой вариации. Об этом написали редакторы французского издания C News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Косая челка подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Она визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Кроме этого, длинная челка придаст дополнительный объем волосам. Сторона, на которую его лучше зачесать, не имеет значения. Это позволит ориентироваться на индивидуальные черты лица и их непропорциональность. Таким образом можно скрыть недостатки, например высокий лоб.

Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Раньше косую челку любили носить с шапкой или шляпой, но в этом сезоне мода изменилась. Особенно стильно смотрится объемная прическа с едва волнистыми прядями.

Названа челка, которая будет самой модной в 2023 году: старый тренд возвращается. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что устаревшая прическа может невосполнимо испортить даже стильный образ и визуально прибавить лишних 15 лет. Именно поэтому следует тщательно подбирать стрижку вместе с мастером, следящим за трендами.

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