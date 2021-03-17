Назван возраст, в котором женщина становится самой красивой

Ученые из Бостонского университета провели новое исследование, в котором выяснили, что женщина становится самой красивой в 38 лет. Цифра увеличилась, поскольку раньше считалось, что женская красота расцветает в 33.

Прежде чем сделать подобный вывод, эксперты изучили данные женщин, попавших в различные выпуски журнала People за последние 20 лет. Но авторы данного эксперимента заявляют, что 38 – далеко не окончательная цифра. Об этом пишет издание BackPageHome (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Например, такие мировые знаменитости как Шерон Стоун (63 года), Джулия Робертс (53 года), Мишель Пфайффер (62 года) своим примером демонстрируют, что красота и молодость могут сохраниться практически в любом возрасте.

Отметим, что ранее довольно продолжительный период времени существовал миф, что после 30-ти лет красота женщины постепенно идет на спад. Однако ученые этим научным исследованием опровергли популярное заблуждение.

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