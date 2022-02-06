Настоящее искусство. В сети показали, как делали пудру в 1950-х годах

В 1950-х годах изготовление косметики было равно искусству, которое очаровывало любого ученого. Об этом свидетельствует уникальный цветной фильм, на кадрах которого продемонстрирован процесс создания винтажной компактной пудры 1958 года.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале British Pathé, показана формула декоративной косметики прошлого века, в которую входит множество ярких цветов. Однако несмотря на такой калейдоскоп, в итоге получается достаточно приглушенный оттенок.

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Все сыпучие ингредиенты взвешивают в равных пропорциях, а затем помещают в колбу для смешивания.

После этого порошок идет под пресс, который выдает брекет пудры натурального оттенка.

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