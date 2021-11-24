5 моделей, которые разрушили стереотипы о стандартах красоты. Фото

По сравнению с прошлым веком мир стал более инклюзивным. Неординарная внешность редко становится объектом осуждения или насмешек. Напротив, моделями становятся те, у кого есть "изюминка": природный необычный цвет волос, альбинизм, витилиго. Они чувствуют себя особенными, формируют тренды и вносят коррективы в стандарты красоты.

Узнайте, какие модели с уникальной внешностью стали всемирно известными и повлияли на общественное мнение относительно того, какой должна быть бьюти-индустрия.

У Харлоу диагностировали витилиго – нарушение пигментации кожи. Ее часто сверстники называли "коровой" или "зеброй", что приводило к тяжелым депрессиям и суицидальным мыслям.

В средней школе детская жестокость настолько усилилась, что девушке пришлось переходить в другое учебное заведение. Когда Винни выросла, ее фото в Facebook случайно заметил канадский журналист. Он и предложил ей попробовать работать моделью.

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Она решила рискнуть – приняла участие в проекте "Топ-модель по-американски" и стала финалисткой. Так о Харлоу узнали модные бренды, и начали активно приглашать ее на съемки. Известность вдохновила Винни поддерживать акции по борьбе с детской жестокостью.

Будущая модель родилась в малоимущей семье: отца никогда не видела, а мать мало интересовалась ее будущим и некоторое время провела в тюрьме.

Слик – темнокожая, и у нее есть диастема (щель между зубами), поэтому с детства она сильно комплексовала. Но однажды на автобусной остановке ее заметил манекенщик Эш Стаймест, и предложил сняться в рекламе. Девушка согласилась.

В результате ролик стал быстро набирать просмотры. Слик начали активно приглашать к сотрудничеству популярные бренды: Calvin Klein, Yeezy, Mercedez-Benz и Moschino. Этот невероятный успех помог модели поверить в себя и полюбить собственную внешность.

У Брунетт диагностировали косоглазие. Это не помешало ей сотрудничать с агентством Storm Models, благодаря которому прославились Кейт Мосс, Кара Делевинь и Синди Кроуфорд.

Модельная карьера Моффи стартовала тогда, когда ее сфотографировал знакомый для журнала POP. Снимки получились настолько удачными, что один из них был опубликован на обложке. Так ее заметили модельные агентства и стали приглашать на съемки. Теперь Брунетт ценит свою особенность, ведь она помогла ей найти свое место в мире моды.

Британская модель Дафна в молодости работала сперва в универмаге, а затем – моделью. Со временем ее популярность упала, так что девушка посвятила свое время семье.

В 70 лет случилось то, о чем Селф и не мечтала – она вернулась в модельный бизнес. Ее пригласили поучаствовать на показе Лондонской недели моды. Там женщину заметил представитель модельного агентства Models 1. С этого момента ей начали предлагать сотрудничество с разными брендами. Дафна стала примером борьбы с эйджизмом (дискриминация человека на основании его возраста). Она доказала, что возраст – это лишь цифры в паспорте.

Диантра – одна из самых ярких и запоминающихся моделей современности. У нее диагностировали альбинизм, из-за которого ей в детстве было сложно найти общий язык со сверстниками. Родителям девочки даже пришлось перевести дочь из государственной школы в частную. Тогда еще никто не подозревал, что благодаря необычной внешности Диантра может стать успешной манекенщицей.

В магазине одежды красавицу заметил фотограф Шамир Хан, который предложил и помог построить карьеру в фэшн-бизнесе. С того времени Форрест начала сотрудничество с многочисленными модельными агентствами, а после ей удалось поработать даже с Бейонсе и Канье Уэстом. Таким образом альбинизм стал для звезды источником вдохновения.

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