Если рост 160 см и ниже: какую одежду не стоит носить низким девушкам. Фото

Средняя высота женского манекена в магазинах – 180 см. Поэтому когда девушки с ростом актрисы Риз Уизерспун (156 см), певицы Шакиры (150 см) или Арианы Гранде (155 см) заходят в примерочную с брюками или платьем, они заранее понимают, что, скорее всего, придется дополнительно платить за услуги швеи. Но это не такая большая проблема, как поиск трендовой вещи, которая подчеркнет достоинства миниатюрной девушки.

OBOZREVATEL собрал советы для модниц невысокого роста, которые помогут сделать ноги визуально длиннее и расставить правильные акценты. Ими пользуются Виктория Бэкхем (163 см), Кайли Миноуг (155 см), Леди Гага (155 см) и многие другие популярные дюймовочки.

Начнем с того, какие ошибки чаще всего допускают миниатюрные дамы, формируя свой гардероб.

Длинные туники, рубашки, футболки

Видео дня

Если надеть вышеперечисленные вещи поверх брюк или джинс, то ноги тут же станут короче, а туловище, наоборот, неестественно удлинится. Создается эффект диспропорции, который в нашем случае ну очень не кстати. Получается, нужно отказаться от любимой длинной рубашки? Нет, если научиться ее правильно носить. А именно, надевать как платье с туфлями или интересно заправлять в брюки, делая акцент на талии. Так, например, сделала Кайли Миноуг на второй фотографии.

Ботильоны не той высоты

С обувью низеньким девушкам стоит быть предельно аккуратными. Неправильная высота ботинок может жестоко "порезать" ногу и сделать ее короче. От ботильонов, которые заканчиваются на лодыжке – категорически отказываемся.

Платья и юбки ниже колена без каблука

Да, мы понимаем, что ходить на каблуках 24/7 – то еще испытание. Но если уж вам приглянулась юбка-макси или платье-миди, то придется пойти на жертвы. Высота шпильки или платформы может быть совсем небольшой. Если же оставить низкий ход, то опять столкнемся с эффектом диспропорции: длинный вверх – короткий низ.

Белый верх – черный низ

Запахло ностальгией за школой и неудачным аутфитом для миниатюрных девушек. Контрастные сочетания – враг в вашем гардеробе. Когда базовые цвета встречаются в районе талии, они "режут" фигуру пополам, делая ее визуально короче. Любила "грешить" подобными вещами актриса и бывшая спутница боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери (150 см). Чтобы сделать врага другом, достаточно сместить линию стыка ниже или выше талии. Однако такой вариант может подойти не всем типам фигуры.

Не перегибайте

Эксперименты со стилем – да. Но всему есть своя мера. Пышные воланы, рукава-фонарики, рюши, "кричащие" принты, огромные карманы сделают хрупкую девушку неаккуратной и бесформенной, а еще привлекут к себе слишком много внимания. Чтобы не создавать эффект лишних кг и оставаться миниатюрной, лучше выбирать "спокойные" наряды. И не забывайте про талию. Даже в эксцентричных образах Леди Гаги всегда подчеркивается ее талия.

Что же тогда носить? Существует много лайфхаков, которые помогают невысоким красавицам выглядеть выше и стройнее.

Монохромность

Total look или, проще говоря, образ из оттенков одного цвета. Во-первых, это тренд 2021-22 годов. Во-вторых, в нем всегда выглядишь элегантно. И в-третьих, комплект в одной цветовой гамме вытягивает силуэт. Вещи не обязательно должны быть только красного или только голубого цвета. Это могут быть разные оттенки одной палитры.

Полоска

Об этом лайфхаке знают все – вертикальная полоска зрительно делает выше. Уточним, что таким же эффектом обладают длинные подвески, стрелки на брюках и шарфы. Однако важно не обжечься об слишком толстые или яркие полосы. Дополнительные сантиметры в росте они не прибавят, а вот в объемах – вполне возможно.

Виктория Бэкхем style

Следующий трюк мы позволили себе назвать в честь британской певицы и модели. Именно Виктория Бэкхем является главным носителем длинных брюк поверх обуви на высоком каблуке. На фотографиях видно, какой эффект получается в результате такого сочетания.

Удлиненные жакеты и кардиганы

Кто-то может поспорить, что пиджак или кардиган, заканчивающиеся ниже середины бедра, делают девушек выше. Не попробуешь – не узнаешь. Такие вещи гармонично вписываются в повседневный образ и легко сочетаются с "коллегами" из гардероба. Обратите внимание на уже знакомую нам Викторию Бэкхем на фото. Не забываем про акцент на талии, которого можно добиться с помощью обычного пояса.

Ариана Гранде учит носить oversize

Пожалуй, главный амбассадор oversize-одежды – это американская 155-сантиметровая певица Ариана Гранде. Звезда регулярно появляется на публике в объемных мужских худи, которые сочетает с ботфортами разных цветов. Невысоким девушкам с вещами больших размеров нужно быть аккуратнее. Носить их рекомендуется только с акцентом и желательно на талии. Ариана, например, предпочитает носить бананку.

Завышенная талия + топ

На фото отчетливо видно, что такая комбинация зрительно удлиняет ноги и делает акцент на бюст.

V – значит Vырез

Декольте в форме латинской буквы V поможет девушкам невысокого роста вытянуть фигуру за счет вертикального направления. К тому же, это очень сексуально.

Туфли в тон кожи

Почему это один из лучших советов? Туфли – это каблук, и низкие модницы становятся выше. Туфли в тон кожи – это каблук, который делает ногу зрительно еще длиннее. Также нюдовая обувь подойдет к платью и костюму любого цвета и никогда не потеряет актуальность.

Длинные пальто

На этом месте начинаются споры сильнее, чем на пиджаках и кардиганах. Многие стилисты чуть ли не запрещают дюймовочкам носить длинные пальто. Однако их оппоненты доказывают, что верхняя одежда ниже колена создает более обтекаемый силуэт и делает невысоких модниц визуально выше.

Этими советами не обязательно руководствоваться при выборе одежды, к ним можно лишь прислушаться. Каждая девушка, и высокая, и не очень высокая, имеет свои предпочтения и одевается так, как ей подсказывает ее внутренний кутюрье.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный испанский масс-маркет, продающий вещи премиум-класса, был признан самым модным брендом 2021 года. За популярностью эта торговая сеть обогнала элитных производителей с мировым именем.