Макияж творит чудеса: как визит к визажисту может изменить женщин до неузнаваемости. Фото до и после

Макияж обладает невероятной силой и порой может менять лицо девушек настолько, что глядя на сравнительные фотографии мы сомневаемся, что это один и тот же человек. Имея профессионального визажиста, женщина никогда не будет задумываться о походе к пластическому хирургу.

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OBOZREVATEL сделал подборку поражающих изменений представительниц прекрасного пола, которые всего лишь обратились за помощью к мастеру по макияжу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Если вы не любите яркие цвета и предпочитаете нюдовые оттенки в мейкапе, задумайтесь о классическом коммерческом макияже. Натуральность снова будет на пике популярности в 2023 году. Стоит избавляться от нарощенных ресниц с эффектом 5D, пирсинга на лице, длинных акриловых ногтей.

Если вы хотите блистать, тогда визажист сможет с помощью кисти и косметики превратить вас в голливудскую звезду, как девушек на фотографиях ниже.

Продолжаем делиться контрастными фотографиями. Всего несколько косметических средств превратят вас в роковую красотку.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какие детали испортят ваш образ и сделают его "дешевым". Кроме нарощенных ногтей и ресниц из моды также вышли браслеты с бусинами. Чтобы узнать подробнее об антитрендах на 2023 год, – читайте наш материал.

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