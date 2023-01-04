Пять деталей испортят любой образ и сделают его ''дешевым'': каких ошибок нельзя допускать

Казалось бы, даже самая незначительная деталь может негативно отобразиться на образе и превратить элегантную леди в девушку с дурным вкусом. Сейчас в моде все натуральное, эпоха Кардашьян, с силиконовой грудью и имплантами в ягодицах, закончилась. Пора избавляться от длинных нарощенных ногтей и ресниц с эффектом 5D.

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OBOZREVATEL перечислит главные ошибки, которые удешевляют образ и делают вас непривлекательными.

1. Браслеты с подвесками

Иметь браслет, полный "шармов", уже неактуально. Более современно будет смотреться ювелирное изделия с одной небольшой подвеской. Такое украшение подойдет к любому образу.

2. Длинные нарощенные ногти

Чтобы привлечь внимание, необязательно наращивать длинные ногти и наносить неоновый лак. Этот тренд остался позади. Самый модный маникюр сейчас – это микротренч или ногти с натуральным эффектом.

3. Пирсинг на лице

Пирсинг на лице был на пике популярности 10, а может и 15 лет назад. Чтобы заявить о своем бунтарстве и неординарности подростки часто прокалывали себе нос, язык, бровь или носили сразу по несколько сережек на одном ухе. Сейчас это считается полной безвкусицей. Если хотите чего-то нового, подумайте о маленькой сережке в носу, но не более того.

4. Экстра длинные нарощенные ресницы

Накладные ресницы подойдут для тематической вечеринки или выступления на сцене, чтобы казаться более эффектной. В повседневной жизни экстра длина вовсе не нужна. Во-первых, это непрактично, а, во-вторых, смотрится нелепо. Для естественного и ухоженного вида нанесите тушь или добавьте несколько накладных ресниц в уголок глаза.

5. Искусственный загар

Загар предает свежести, сглаживает следы от акне, но и старит, а также может полностью испортить впечатление о вас. Чтобы получить красивый цвет кожи – загорайте постепенно, используйте солнцезащитный крем и подбирайте правильное время.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы в 2023 году. Широкие брюки и пиджак сочного красного цвета создадут идеальный образ.

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