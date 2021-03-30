Лунный календарь стрижек на апрель 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Красота
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Лунный календарь стрижек

Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для смены прически.

Так, по мнению астрологов, фазы Луны способны оказывать влияние на здоровье и рост волос. OBOZREVATEL рассказывает, в какие дни поход к парикмахеру будет наиболее удачным, а когда от стрижки и окрашивания волос рекомендовано отказаться.

Фазы Луны в апреле 2021 года

  • Полнолуние – 27 апреля.

  • Новолуние – 12 апреля.

  • Растущая Луна – с 13 по 26 апреля.

  • Убывающая Луна – с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 апреля.

Благоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года

Благоприятными для стрижки волос являются дни 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16 и 17 апреля.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года

Дни 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 и 30 апреля неблагоприятны для стрижки.

Благоприятные дни для окрашивания волос в апреле 2021 года

Благоприятными днями для окрашивания являются 1, 5, 13, 17 и 30 апреля.

При этом 4 апреля рекомендуется окрашивание в каштановый цвет, 9 апреля – колорирование, 10 и 23 апреля – использование только натуральных красителей, 15 и 20 апреля – окрашивание в светлые тона, 16 и 22 апреля – в темные оттенки, 18 апреля – хной или басмой, 25 апреля – окрашивание в свой натуральный цвет.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в апреле 2021 года

Дни 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 28 и 29 апреля неблагоприятны для окрашивания волос.

Все остальные дни являются нейтральными для стрижки и окрашивания волос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа главная модная стрижка на весну и лето 2021 года. По словам стилистов, она не требует особенного ухода, но выглядит достаточно эффектно.

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