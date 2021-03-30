Місячний календар стрижок на квітень 2021: сприятливі та несприятливі дні
Місячний календар стрижок на квітень 2021 року допоможе вибрати найбільш сприятливу дату для зміни зачіски.
Так, на думку астрологів, фази Місяця здатні впливати на здоров'я та ріст волосся. OBOZREVATEL розповідає, у які дні похід до перукаря буде найбільш вдалим, а коли від стрижки та фарбування волосся рекомендовано відмовитися.Фази Місяця в квітні 2021 року
Повний місяць – 27 квітня.
Молодик – 12 квітня.
Зростаючий Місяць – з 13 по 26 квітня.
Спадаючий Місяць – з 1 по 11 квітня та з 28 по 30 квітня.
Сприятливими для стрижки волосся є дні 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16 і 17 квітня.Несприятливі дні для стрижки в квітні 2021 року
Дні 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 і 30 квітня є несприятливими для стрижки.Сприятливі дні для фарбування волосся в квітні 2021 року
Сприятливими днями для фарбування є 1, 5, 13, 17 і 30 квітня.
При цьому 4 квітня рекомендується фарбування в каштановий колір, 9 квітня – колорування, 10 і 23 квітня – використання тільки натуральних барвників, 15 і 20 квітня – фарбування в світлі тони, 16 і 22 квітня – в темні відтінки, 18 квітня – хною або басмою, 25 квітня – фарбування в свій натуральний колір.Несприятливі дні для фарбування волосся в квітні 2021 року
Дні 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 28 і 29 квітня є несприятливими для фарбування волосся.
Усі інші дні є нейтральними для стрижки та фарбування волосся.
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