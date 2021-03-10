Названа главная модная стрижка на весну-лето 2021

В сезоне весна-лето 2021 одной из самых популярных причесок остается боб. По словам стилистов, такой тренд не требует особого ухода, но при этом выглядит эффектно.

Укороченный боб стоит попробовать тем, кто уже открыл для себя классическую версию этой прически, но хочет сделать волосы немного короче. Об этом пишет Vogue.

Как рассказал стилист Люк Хершсон, длина – главная отличительная черта little bob. Прическа подчеркивает линию подбородка, но при этом выглядит миниатюрной и нескучной.

Кроме того, такая вариация боба станет отличной альтернативой для тех, кто уже давно хочет попрощаться с длинными локонами, но сохранив женственность.

Хершсон отметил, что укороченный боб подходит не всем, поэтому перед стрижкой лучше проконсультироваться со своим мастером. А искать вдохновения он советует на винтажных снимках из 1990-х актрисы Вайноны Райдер, а также в Instagram-аккаунте модели Тейлор Лашае.

Стилист добавил, что ухаживать за этой прической не сложно. Она не требует идеальных линий, а естественная текстура и несовершенная укладка делают ее соблазнительной.

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