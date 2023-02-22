Лучше, чем френч и долго держится: что такое американский маникюр и как его сделать. Фото

Нет более распространенного маникюра, чем классический французский дизайн. Однако мало кто знает, что существует схожий аналог – американский френч, который будет дольше держаться на ногтях.

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Иногда два похожих маникюра можно перепутать, ведь их идеи повторяются. Редакторы сайта Refinery29 рассказали об отличии французской и американской вариации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Американский маникюр полностью повторил идею французского, однако изменил оттенки основных цветов. Обычно для классического френча используют плотную основу бежевого или розового цвета, а кончик покрывают белым лаком.

Однако особенность американского варианта в том, чтобы приблизить френч к естественным цветам ногтя. Для того чтобы создать американский маникюр, нужно плотную базу заменить на прозрачное покрытие, а кончик покрасить в едва заметный молочный цвет.

Такая техника позволит создать почти незаметный дизайн. А поскольку ноготь будет максимально сливаться с лаком, его можно будет носить подольше. Процесс отрастания на руках будет почти незаметным.

Американский маникюр можно сделать как гель-лаком, так и обычным лаком для ногтей, который легко смывается ацетоном. Интересно также то, что трендовый дизайн можно сделать самостоятельно, ведь он не нуждается в особой аккуратности.

Как писал OBOZREVATEL, минималистические тенденции в маникюре доминируют. Нейл-арт в излишнем стиле идет на второй план, а на его место приходит "спокойная" классика. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

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