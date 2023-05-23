Кружева, дым и жемчуг: лучшие идеи маникюра на выпускной, который смотрится дорого и изысканно. Фото

Маникюр – одна из ключевых составляющих любого образа, а особенно в выпускной вечер. Девушки тщательно выбирают идеальный дизайн, который будет подходить под платье, сочетаться с украшениями и аксессуарами, а также будет актуальным в сезоне весна-лето. В 2023 году стоит отказаться от слишком длинных ногтей, а вместо этого отдать предпочтение средней аккуратной длине в форме мягкий квадрат, миндаль или овал.

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На пике популярности среди выпускниц уже традиционно – французский маникюр. Однако, согласитесь, в такой особенный вечер хочется сделать нейл-арт более ярким и необычным. OBOZREVATEL подскажет несколько идей.

Френч, но не обязательно белый

Как мы уже отметили, французский маникюр – это вечно актуальная классика для выпускных и не только. Смотрится такой дизайн всегда изысканно и элегантно. Но не ограничивайте себя только белым цветом полоски на краю ногтя. Сделайте бунтарский черный френч, добавьте сияния при помощи золотого или серебряного лака, присмотритесь также к яркой палитре, но выбирайте подходящий оттенок, исходя из цвета платья.

Жемчуг

Жемчуг на ногтях с нюдовой основой смотрится дорого и необычно. А еще это один из главных трендов 2023 года. В таком нейл-арте главное соблюдать чувство меры и не переборщить с бусинками, чтобы образ не стал колхозным.

Дым

На квадратных и овальных формах ногтей интересно будут смотреться трендовые дымные разводы. Не обязательно делать их только в белых, молочных и бежевых тонах. Поиграйте с нежными голубыми, розовыми и мятными цветами. Дым красиво сочетается с темной основой, но на выходе все равно получаем крайне нежный дизайн.

Необычные кружева

Необычные идеи с кружевами также ворвались в список трендов в 2023 году, а для выпускниц такой дизайн – идеальный вариант. Ажурные нотки выглядит изящно и стильно. Его отлично можно сочетать с абсолютно разными оттенками лаков, а также добавлять яркие акценты, которые подойдут под цвет платья или туфель. Не бойтесь делать золотые вставки, если это будет уместно в образе. В качестве подложки в таком нейл-арте чаще используются градиентные переходы с матовым эффектом.

Фольга, стразы, бусины и блестки

Если вам кажется, что мерцающие дизайны уже давно не в моде, то вы просто не встречали их современные интерпретации. Фольга, стразы, бусины, блестки и просто блестящее покрытие – все еще отличный вариант для особенного выпускного вечера.

Геометрия

Тонкие линии, большие квадраты, хаотичные полосы, треугольники и прочие фигуры – еще один тренд 2023 года. Геометрические узоры контрастных цветов можно размещать как на каждом ногте, так и на нескольких. Особенно актуально смотрится в черно-белой палитре, но на выпускной можно поиграть с яркими оттенками.

Ранее OBOZREVATEL писал о платьях на выпускной, которые будут актуальны в 2023 году. Преимущество таких моделей заключается в том, что носить их можно будет и в повседневной жизни.

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