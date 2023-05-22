Время сиять! Пять лучших платьев на выпускной 2023, от которых в восторге все модницы. Фото

Уже скоро украинские одиннадцатиклассники посетят свой последний школьный урок и отправятся во взрослую жизнь, но перед этим их ждет трогательный и красивый выпускной вечер. Для каждой девушки – это волнительное мероприятие, к которому они тщательно готовятся: маникюр, макияж, туфли, украшение и, конечно же, платье. Каждая выпускница надеется найти идеальный вариант, но сделать это не так уж просто.

Видео дня

Именно поэтому OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми моделями, ориентируясь на которые, каждая школьница сможет найти то самое платье. Одно из их преимуществ заключается в том, что такие модели можно спокойно носить и после выпускного вечера – например, надевать летом на прогулки, комбинируя с кроссовками, или же на другие торжественные события. В 2023 году уже окончательно стоит отойти от "диснеевских" фасонов, фатина и диадем.

Бельевой стиль

Платья в бельевом стиле популярны уже не первый год. Они обещают быть актуальными еще несколько сезонов. На выпускной можно присмотреться к таким моделям в нежных пастельных тонах, черном цвете, а также яркой палитре – особенно розовому, который будет бешено популярным после фильма "Барби" с Марго Робби. Дополните образ украшениями на шею и серьгами. А в повседневной жизни такое платье будет прекрасно сочетаться с пиджаком и кроссовками, а холодными осенними вечерами – с объемным свитером.

Рукава-фонарики

Рукава-фонарики стали трендом, который особенно уместно будет смотреться на выпускном – сдержанно, элегантно, но при этом ярко и эффектно. Выберите облегающее мини или модель длиной миди. Узкие силуэты сбалансируют образ. Аккуратные босоножки и лаконичные украшения отлично дополнят и без того объемный образ.

Мини

Выбирайте мини-платья с открытыми плечами, корсетом или пышной юбкой. Вероятнее всего, вы будете отличаться в таком образе от своих одноклассниц. И мы считаем, что это прекрасно. Не бойтесь высоких массивных каблуков – в дуэте с мини они сделают ваши ноги невероятными.

Облегающее

Как мы уже писали выше, "диснеевские" платья уже давно стоит оставить в прошлом. Откажитесь от пышных фасонов в пользу приталенных силуэтов, которые могут быть как мини длины, так и миди или макси. Ищите модели с разрезами или открытой спиной, чтобы у образа была изюминка.

Мерцающие

Вечерний дресс-код без пайеток и стразов? Нет, не слышали. Смело выбирайте мерцающие платья, но в таком случае откажитесь от сережек и других украшений с камушками и стразами.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о летних платьях, которые уже давно пора выкинуть. Они вышли из моды, но до сих пор встречаются в гардеробах многих девушек. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!