Как королева Испании Летиция выглядела до пластических операций. Фото

Королева Испании Летиция неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга. Некоторые эксперты говорят, что это видно невооруженным взглядом.

Как пишет Сosmopolitan, Летиция делала ментопластику – уменьшила подбородок и ринопластику – изменила форму носа. Королева Испании также прибегает к уколам ботокса в области лба и вокруг глаз и гиалуроновым филлерам в носогубной складке.

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В частности, в 2008 году Летиции сделали операцию на лице, которая якобы должна была помочь решить проблемы с дыханием. Однако на самом деле это и была ринопластика.

Другие эксперты предполагают, что после рождения двоих детей и дважды грудного вскармливания королева вероятно делала и маммопластику. Так как сейчас видно, что ее грудь стала больше, а вот размер одежды не изменился, пишет BAZAAR.

При этом доктор Рита Ракус с 20-летним опытом работы в области эстетической медицины прокомментировала смену имиджа королевы Испании изданию Express и заявила, что она "грациозно стареет и красива от природы".

"С годами лицо королевы Летиции стало естественно стройнее с возрастом, это подчеркнуло ее линию подбородка и придало чертам более резкий вид. Кажется, ничто не было изменено или улучшено хирургическим путем", – сказала Ракус.

По ее словам, Летиция явно уделяла пристальное внимание своему режиму ухода за кожей на протяжении многих лет.

А фарфоровый цвет лица королевы Летиции, как утверждает эксперт, показывает, что она понимает пагубное воздействие ультрафиолетовых лучей и предпринимает шаги для защиты своей кожи от солнца.

Коротко о королеве:

Летиция Ортис Рокасолано – журналист, королева Испании. После первого неудачного брака с учителем обручилась с королем Филиппом VI 6 ноября 2003 года. Воспитывает двух дочерей – Леонор и Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыт секрет красивых рук Летиции. Монарх активно занимается спортом, чтобы держать свое тело в форме.