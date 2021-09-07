Когда лазерная депиляция опасна: косметолог озвучила список причин

Лазерную депиляцию нельзя проводить непосредственно после загара. Существует целый ряд противопоказаний для этой косметологической процедуры.

В частности, играют роль хронические заболевания человека. Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала косметолог-эстетист Светлана Стратулат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По ее словам, прежде чем провести процедуру депиляции, у клиента салона красоты необходимо уточнить ряд нюансов. Это поможет избежать нежелательных побочных эффектов и сделать процедуру более эффективной.

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"Есть ли хронические заболевания, не принимает ли он каких-либо витаминов, какой гормональный баланс, сдавал ли анализы на гормоны", – пояснила косметолог.

Она назвала причины, по которым процедура депиляции должна быть отложена на 1-2 недели.

"Если человек использует антибиотики, это нужно отодвинуть на две недели, чтобы не было побочных эффектов. Могут быть ожоги, раздражения, воспаления, высыпания на коже".

Повременить с депиляцией следует и тогда, когда только что была проведена процедура пиллинга или человек недавно загорал.

"Лазер по лицу нельзя сочетать с пилингами. Если сделали пилинг верхней губы или подбородка, то ни в коем случае здесь нельзя делать лазер, потому что это вызовет пигментацию. Необходимо подождать неделю, а лучше две, и тогда можно будет приступать. Если человек загорал, очень велика вероятность ожогов и пигментации", – пояснила косметолог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о четырех опасных косметологических процедурах, о вреде которых не принято говорить. Среди них уколы ботокса.