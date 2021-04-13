4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат

Международный тренер по фейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина перечислила косметические процедуры, которые могут навредить здоровью. В списке оказались термолифтинг, ботокс, гиалуроновая кислота и прошивка.

Так, "ботокс", он же ботулин, – токсин ботулизма, который имеет мощное воздействие на нервную систему. В последствии нервные окончания мышц со временем теряют способность сокращаться и расслабляются, пишет Cosmo.

Гиалурон используют для того, чтобы избавиться от глубоких морщин и складок, а также, чтобы скорректировать овал лица. Однако популярное средство может стать причиной осложнений и неприятных последствий. К примеру, привести к частичной или полной потере чувствительности, некрозу тканей или фиброзу кожи.

Термолифтинг помогает представительницам прекрасного пола бороться со старением кожи. Но при неправильно выполненной процедуре возможны серьезные ожоги, также организм может ответить слишком интенсивной выработкой коллагена, что чревато фиброзом.

Прошивка, которая помогает скорректировать овал лица, может привести к появлению рубцовой ткани и утолщений кожи. Кроме того, ткани теряют эластичность и быстро грубеют.

Эксперт резюмирует, что к выбору косметической процедуры стоит подходить со всей серьезностью и ответственностью, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неожиданными последствиями.

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