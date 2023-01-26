Как выглядеть на 10 лет моложе с помощью макияжа: раскрыты главные секреты. Видео

Англоязычная авторка бьюти-контента Натали Брайт поделилась своим лайфхаком, как в 40 лет выглядеть на 30. Блогерша отвергла стереотипы о "естественном" макияже и призвала вооружиться косметикой.

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По ее словам, без мейкапа она выглядит на свой возраст. Туториал в TikTok просмотрели почти 200 тысяч пользователей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос подписчиков, как блогерше удается выглядеть на 10 лет младше, она рассказала, что пользуется большим количеством косметических средств.

В частности, помогает скрыть недостатки кожи и морщины, – светлый консилер. Его Натали Брайт нанесла на проблемные зоны у носа, под глазами и подбородком. Таким образом она "подсветила" возрастные недостатки кожи.

Автор видео напомнила, что после тона и консилера нужно припудривать Т-зону – лоб, нос и подбородок, чтобы лицо не блестело.

Очертить контур и добавить чертам резкости Натали помог бронзер, которым она затемнила упавшие зоны. В частности, скулы и овал лица.

Напоследок блогерша посоветовала не бояться ярко и сочно красить губы. Они также являются маркером возраста, поэтому пухлые губки помогут зрительно убрать 10 лет с лица.

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