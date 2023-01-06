Как выглядеть моложе с помощью стрижки: пять секретов от звездного стилиста. Фото

Каждой красавице хоть раз в жизни приходила в голову идея стать лучшей версией себя. Например, освежить образ и избавиться от нескольких лишних лет. Как выяснилось, помочь в этом могут не только косметические процедуры, здоровый образ жизни и стильный гардероб, но и правильная прическа.

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Звездные стилисты поделились с журналистами Daily Mail действенными советами и рассказали о главных ошибках, которые визуально добавляют лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Челка

С возрастом естественные жировые подушечки на лице начинают уменьшаться, создавая более квадратную форму, из-за чего челюсти могут выглядеть тяжелее. Чтобы уравновесить пропорции стилисты советуют подстричь длинную челку, которую нужно разделить по пробору. Таким образом скулы выглядят острее, а общий вид – моложе.

Удачная покраска

Эксперты рекомендуют избегать однотонного окрашивания, если возникло желание изменить цвет волос или скрыть седину. Хотя монохромная краска привлекает тем, что ее можно нанести самостоятельно, лучше все же создать более живой цвет с помощью профессионалов.

Здоровые кончики

Как бы ни хотелось похвастаться длинной шевелюрой, с возрастом волосы редеют и ломаются, из-за чего кончики выглядят сухими и нездоровыми. Впрочем, именно густые и блестящие волосы визуально отнимают годы, поэтому не стоит бояться более коротких причесок.

Заправленные волосы

Парикмахеры поделились лайфхаком, который помогает за один простой шаг изменить общий внешний вид. По их словам, заправленные за ухо с одной стороны волосы помогут избежать строгого вида.

Многослойность

Несколько разных слоев по длине прядей придадут объем волосам и помогут сохранить длину. Однако важно не соблазнятся слишком короткой стрижкой, иначе она прибавит лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что макияж может помочь измениться до неузнаваемости. Впечатляющие примеры – смотрите в нашем материале.

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