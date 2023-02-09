Уже стучат в двери: семь трендов, которые ворвутся в моду весной 2023 года. Фото
Монохромная одежда базового цвета – это всегда стильно, но иногда возникает желание разбавить образ яркими оттенками и принтами. В 2023 году у модниц будет возможность поэксперементировать с узорами на нарядах и выглядеть модно.
Редакторы польского глянца Kobieta рассказали о 7 принтах, которые ворвутся в моду уже этой весной. OBOZREVATEL решил показать, с чем их комбинировать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Омбре
Уже с наступлением весны можно будет приобрести любой элемент гардероба с яркой расцветкой. Стильно будет смотреться плавный переход от одного оттенка к другому. Интересно, что цветов на одежде может быть много.
Цветы
В который раз с окончанием зимы в моду врывается цветочный принт, который придает романтичности и легкости образу.
Цветные полосы
Красавицам, которые не боятся смелых образов, редакторы глянца посоветовали присмотреться к разноцветной полосатой одежде. Важно помнить: вертикальные полосы делают более стройными, а горизонтальные – прибавляют объем. Эти секреты можно использовать, чтобы скорректировать пропорции фигуры.
Камуфляж
Мода – это всегда отображение событий в мире. Поэтому ничего удивительного в том, что после сложного для Украины и всего цивилизованного общества 2022 года, принесшего войну, дизайнеры стали чаще использовать камуфляж в своих работах.
Оптическое искусство
В 2023 году в моду ворвутся смелые психоделические принты. Кофточки и платья с мелкими геометрическими узорами будут хитом.
Пейсли
Это орнаментальная композиция, состоящая из элементов каплеобразной формы. Такие узоры пришли к нам с Востока, где каждая красавица имеет яркий элемент с подобным принтом.
Клетчатый
Говоря об нарядах в клетку, нужно заметить, что в 2023 году в моде будет именно яркий клетчатый принт. Черно-белые квадраты лучше оставить для пасмурных дней.
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