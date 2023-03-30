Как в 40 лет выглядеть на 20: семь секретов красоты японок, которые доступны всем. Фото

Япония поражает не только своими передовыми технологиями, архитектурой и национальной кухней, но и красотой прекрасной половины населения. А все потому, что девушки из страны восходящего солнца строго придерживаются определенных уходовых ритуалов и тщательно следят за своим питанием.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, с помощью которых вы сможете позаботиться о вашем внешнем виде и состоянии здоровья. Читайте ниже, какие привычки жительниц островов можно смело брать на вооружение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Делайте пилинг из бобов адзуки

Еще в период Нара (710-794) японки использовали красную фасоль адзуки не только как часть здорового питания, но и чтобы придать коже здорового вида. Измельченные в мелкий порошок или слегка грубый скраб бобы – это замечательное средство для тех, кто склонен к акне или угрям, а также, кто хочет избавиться от морщин. Этот продукт богат антиоксидантами и содержит природный пенообразователь, который помогает очищать и сужать поры. Он мягко удалит грязь, омертвевшие клетки кожи и будет стимулировать кровообращение.

2. Питайте кожу рисовыми отрубями

Рисовые отруби популярны уже несколько десятилетий и широко доступны в аптеках. Маску из них также можно легко приготовить дома. Для этого в маленькой кастрюле отварите три столовые ложки риса в течение нескольких минут или пока вода не станет слегка мутной. Затем процедите рис и обязательно сохраните воду (вылейте в отдельную емкость). Добавьте к рису одну столовую ложку молока, хорошо перемешайте. Затем положите одну столовую ложку меда. Смесь должна быть достаточно липкой, чтобы оставаться на лице. Нанесите рисовую маску на чистую сухую кожу и дайте высохнуть. Чтобы удалить, используйте рисовую воду, которую вы перелили в другую тару. Это поможет увлажнить кожу, улучшить кровообращения, осветлить темные пятна.

3. Используйте зеленый чай

Зеленый чай, обладающий антибактериальными и противовоспалительными свойствами, является важной частью ухода за кожей японских красавиц. Экстракт чая – необходимое составляющее лосьонов, тоников, солей для ванн, масок для тела и лица. Порошок зеленого чая может противодействовать повреждениям, вызванным ультрафиолетовыми лучами, реактивировать умирающие клетки кожи, уменьшить воспаление.

4. Обратите внимание на масло камелии (восточное оливковое масло)

Это цветочное масло является одним из древних японских секретов красоты. Бьюти-средство обладает потенциалом для борьбы со всеми признаками старения, делает кожу подтянутой. Его можно как точечно наносить на морщины, чтобы сгладить их, так и полностью на все лицо, чтобы напитать полезными микроэлементами. Камелию также советуют использовать для ухода за волосами.

5. Избегайте солнца

Японки стараются избегать прямого воздействия солнечных лучей, поскольку ультрафиолет сушит и старит кожу. Они используют сильный солнцезащитный крем.

6. Полюбите витамин С

Жители островного государства следят за тем, чтобы они употребляли достаточное количество витамина С. Японцы включают в свой ежедневный рацион апельсины, которые помогают раскислять меланин, что приводит к светлому и ровному цвету лица.

7. Приобретите деревянную расческу

В Японии леди используют сделанные вручную деревянные расчески с небольшими порами, которые помогают равномерно распределять натуральные масла, выделяемые железами кожи головы. Таким образом волосы не только увлажняются, но и укрепляются.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, зачем японцы наносят зубную пасту на ногтевую пластину. Этот простой трюк сохранит красоту ногтей. Также вам может пригодиться лимонный сок и сода. Подробнее – в нашем материале.

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