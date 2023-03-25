Зачем зубную пасту наносят на ногти: японский трюк, который удивит каждого

Японцы известны своим придирчивым отношением к собственному виду и креативным подходом к уходу за внешностью. Поэтому у них есть несколько эффективных лайфхаков даже на такой случай, как пожелтение ногтей.

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Как пишет издание Sante Plus, ногти могут желтеть из-за постоянного применения цветных покрытий, нехватки кальция или витаминов, курения, бытовой химии и массы других причин. Исправить этот косметический дефект поможет зубная паста.

Как отбелить ногти зубной пастой

Чтобы воспользоваться преимуществами пасты на ногтях, нанесите ее тонким слоем на каждый ноготь и оставьте в качестве своеобразной маски на 2-5 минут. После этого ногтевые пластины следует обработать мягкой щеткой, промыть теплой водой и увлажнить маслом – натуральным растительным (кокосовым миндальным, касторовым и т.п.) или специальным косметическим. Дополнительная польза от этого способа – благодаря содержанию кальция зубная паста делает ногти более крепкими.

Чем может помочь пищевая сода

Сода хорошо справляется с механическими загрязняющими веществами, такими как остатки лаков для ногтей или пятен от никотинового дыма. Возьмите столовую ложку соды и смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получить негустую пасту. Наносите это средство на ногти с помощью мягкой щетки и аккуратно, без нажатия, вотрите в ногтевую пластину. После этого промойте руки теплой водой и нанесите увлажняющее средство.

Отбеливание ногтей лимоном

Цитрусовый фрукт поможет почистить ногти после какой-то деятельности, как приготовление блюд, богатых специями, или работа с землей. Для этого достаточно снять с лимона кожуру и потереть ногти ее внутренней стороной. Также можно нанести на ногтевую пластину несколько капель лимонного сока. Но такую маску нельзя держать дольше двух минут из-за ее высокой кислотности. После такого ухода вашим рукам точно понадобится восстановление и увлажнение.

Ванночка из перекиси водорода

Быстрый способ вернуть ногтям белизну без трения – это ванночка с перекисью водорода. Сначала налейте в миску горячей воды и подержите в ней руки 10 минут. После этого окуните ногти в другую миску с аптечной перекисью водорода. 5 минут будет достаточно, чтобы добиться хорошего результата. В конце нанесите увлажняющее средство.

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