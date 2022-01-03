Как восстановить кожу рук после холодов и использования антисептиков: советы экспертов

Кожа рук может заметно пострадать в период морозной погоды. Частое использование антисептика, горячая вода и неправильно подобранные косметические средства становятся настоящими испытаниями для наших кистей. Сохранить гладкость помогут простые советы, которые не предусматривают затрат на покупку дорогих увлажняющих кремов.

Рекомендациями бьюти-экспертов поделился женский журнал Vogue. Специалисты объяснили, что в холода кожа активнее теряет влагу, потому так сильно подвергается риску шелушения и микротрещин, особенно вокруг ногтей и на суставах.

Дерматолог Бертран Хи рассказал лайфхак: крем необходимо наносить на еще влажную кожу. Помимо того, стоит минимизировать использование антисептиков и других средств от бактерий. Лучше всего просто часто мыть руки, поскольку разного рода дезинфекторы часто приводят к воспалениям, раздражениям, аллергии и даже экземе – неприятных высыпаний.

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Мыть руки зимой тоже нужно правильно. Наверняка, зайдя в дом с улицы, хочется окунуться в кипяток, чтобы согреться. Это большая ошибка. Нужно использовать воду исключительно комнатной температуры – горячая и холодная разрушают защитный барьер кожи.

После мытья не растирайте руки полотенцем, а слегка промокните их салфеткой. Пока они влажные – нанесите крем. Не забывайте носить перчатки в холодную погоду. Каким бы очевидным это не казалось, именно они смогут противостоять сильной сухости и покраснению кожи.

По возможности, не стирайте руками и мойте посуду с помощью машинки. Не рассчитывайте на помощь латексных перчаток. Они также склонны вызвать аллергию.

Если же крема не справляются, а трещинки на коже становятся все болезненнее – обратитесь к доктору. В Интернете, безусловно, можно отыскать множество советов, однако они не рассчитаны на индивидуальные особенности.

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