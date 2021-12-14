Как смартфон 'убивает' кожу лица и что с этим делать. 4 совета от дерматологов

Большинство людей не выпускает мобильный телефон из рук в течение всего дня. За это время ему приходится побывать во многих местах, большинство из которых не похвастается стерильной чистотой. Что мы делаем потом? Верно, подносим смартфон к лицу. Кроме опасных бактерий, гаджет грозит пигментацией, дерматитом и аллергией.

Об опасностях использования мобильного телефона рассказали дерматологи женскому журналу BAZАAR. Они поделились советами, которые помогут минимизировать негативное воздействие смартфона на кожу лица.

1. Высыпания (Акне)

Смартфон – резервуар инфекций. На его поверхности бактерий находится в 7-10 раз больше, чем на крышке унитаза. Загрязненный гаджет провоцирует появление угрей на лице и прочих малоприятных воспалений.

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Совет: старайтесь использовать во время вызова наушники, чтобы не прикасаться телефоном к щеке. Регулярно дезинфицируйте экран и чехол спиртосодержащими салфетками, удаляя как можно больше бактерий.

2. Морщины на шее

Да, вам не послышалось, из-за телефонов на шее появляются морщины и складки. Поза с опущенной вниз головой и подбородком, когда мы листаем ленту соцсетей, формирует на теле горизонтальные линии. Чем чаще находитесь в таком положении, тем более выраженными становятся полосы. Причем это никак не связано с возрастными изменениями, а может появится и у очень молодых обладательниц смартфона.

Совет: Во-первых, в качестве профилактики, старайтесь держать телефон на уровне глаз, чтобы не опускать подбородок. Во-вторых, ситуацию можно исправить упражнениями по исправлению осанки и кремами для шеи с антиэйдж-компонентами.

.3. Излучение = пигментация

О том, что синий свет, который исходит от наших гаджетов, несет угрозу коже как и солнечные лучи, все чаще говорят дерматологи по всему миру. Исследований, которые подтверждают это со стопроцентной гарантией, пока нет. Однако лучше обезопасить себя от "телефонного ультрафиолета". Он может грозить стимулированием преждевременного старения и появлением пигментных пятен.

Совет: Используйте косметические продукты с антиоксидантами, которые действуют, как "огнетушители". Они помогают нейтрализовать повреждение свободными радикалами, которое может быть вызвано различными источниками, включая HEV (синий свет). Это может быть крем или тональная основа под макияж, которые вы используете ежедневно.

4. Аллергия на чехол

Контактный дерматит может возникнуть из-за противоударного чехла для вашего телефона, который зачастую состоит из хрома и никеля. Эти два металла (особенно никель) могут вызывать аллергию на коже. Если после телефонного разговора у вас на щеке появляется мелкая красная зудящая сыпь, то стоит обратиться к дерматологу и, скорее всего, сменить чехол.

Совет: Лучшее противоядие – пластиковый или силиконовый чехол. Но, как мы писали выше, не забывайте его протирать антибактериальными салфетками.

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