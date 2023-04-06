Как сделать прическу, как у звезд Голливуда: советы, которые не трудно повторить. Фото

Звезды Голливуда каждый год поражают поклонников новыми стрижками и интерпретациями давно забытых трендов, однако есть прическа, которая остается самой популярной на протяжении многих десятилетий. Ее так и назвали – голливудские локоны, ведь чаще всего этими советами пользуются именно знаменитые красавицы.

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Впрочем, элегантно уложить волосы можно и дома без помощи стилистов и парикмахеров. OBOZREVATEL решил рассказать, как легко повторить популярную прическу (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Каждую сложную укладку лучше начинать с чистой головы и правильно высушенных волос. Перед тем, как перейти к основной части работы, нужно высушить феном пряди, начиная от корней. Так создается необходимый объем.

После этого нужно тщательно расчесать волосы и сделать пробор на одну из сторон. Так укладка будет выглядеть более эффектно, однако можно оставить и прямой пробор.

Без термозащиты голливудские локоны укладывать нельзя, ведь горячая плойка может повредить волосы. Следует накрутить пряди в одну сторону, чтобы они аккуратно лежали в готовой прическе. Локоны можно дополнительно закрепить шпильками или накрутить на бигуди, пока он еще горячие, чтобы продлить жизнь укладке.

Когда основная работа готова, нужно распустить волосы и пройтись по ним гребнем с редкими зубчиками, после чего осторожно уложить руками. Чтобы прическа не распалась быстро, можно использовать лак для волос.

OBOZREVATEL собрал разные варианты укладки по этим советам, которые на себе демонстрировали звезды

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