Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Длинные ногти – это стильно и изящно, ведь они зрительно удлиняют пальцы, придавая образу аристократичности и элегантности. Впрочем, если от природы не повезло иметь крепкую ногтевую пластину, а наращивать ногти не хочется, можно прибегнуть к некоторым уловкам.

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Есть 5 способов удлинить ногти благодаря форме, дизайну и цвету. OBOZREVATEL решил рассказать, какие секреты следует знать перед тем, как сделать новый маникюр (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

Форма

Овальная и острая форма будет отлично смотреться на ноготках, свободный край которых уже достаточно вырос. Однако если длина не позволяет, лучше отдать предпочтение мягкому квадрату.

Темный цвет

Существует правило итальянского маникюра, который создан для красавиц с короткими ноготками. Его секрет кроется в темном лаке и особой технике нанесения. С каждого края нужно оставить немного места, визуально делая ноготь более узким и длинным.

Дизайн

В маникюре, как и в выборе одежды, существует закономерность. Вертикальные линии в дизайне удлинят ногтевую пластину, тогда как горизонтальные сделают ее более широкой.

Кутикула

Еще на этапе чистки следует убедиться, что кутикула осторожно и тщательно срезана, ведь неухоженная кутикула занимает место на ногтях, укорачивая их.

Пропорции

У некоторых красавиц от природы широкая ногтевая пластина и короткий свободный край. В таком случае лучше подождать, пока он отрастет, ведь маникюр не будет казаться аристократическим, пока его длина короче самой широкой части.

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