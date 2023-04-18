newspaper
img

Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Катерина Малай
Красота
2 минуты
1,3 т.
Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Длинные ногти – это стильно и изящно, ведь они зрительно удлиняют пальцы, придавая образу аристократичности и элегантности. Впрочем, если от природы не повезло иметь крепкую ногтевую пластину, а наращивать ногти не хочется, можно прибегнуть к некоторым уловкам.

Видео дня

Есть 5 способов удлинить ногти благодаря форме, дизайну и цвету. OBOZREVATEL решил рассказать, какие секреты следует знать перед тем, как сделать новый маникюр (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

Форма

Овальная и острая форма будет отлично смотреться на ноготках, свободный край которых уже достаточно вырос. Однако если длина не позволяет, лучше отдать предпочтение мягкому квадрату.

Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Темный цвет

Существует правило итальянского маникюра, который создан для красавиц с короткими ноготками. Его секрет кроется в темном лаке и особой технике нанесения. С каждого края нужно оставить немного места, визуально делая ноготь более узким и длинным.

Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Дизайн

В маникюре, как и в выборе одежды, существует закономерность. Вертикальные линии в дизайне удлинят ногтевую пластину, тогда как горизонтальные сделают ее более широкой.

Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Кутикула

Еще на этапе чистки следует убедиться, что кутикула осторожно и тщательно срезана, ведь неухоженная кутикула занимает место на ногтях, укорачивая их.

Как сделать ногти визуально длиннее: пять секретов идеального маникюра. Фото

Пропорции

У некоторых красавиц от природы широкая ногтевая пластина и короткий свободный край. В таком случае лучше подождать, пока он отрастет, ведь маникюр не будет казаться аристократическим, пока его длина короче самой широкой части.

Ранее OBOZREVATEL писал о 8 самых ярких трендах в маникюре этой весной. Дизайн на свой вкус найдет любая модница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!