Топ-8 трендов маникюра весны 2023, от которых в восторге все модницы. Фото

С наступлением весны, нам хочется добавить яркости не только в гардероб, но в макияж и маникюр. Про темные оттенки пора забыть до сентября, а пока у нас есть возможность наслаждаться игривыми и необычными дизайнами. Звездой сезона станет ярко-розовый цвет, а неожиданностью – покрытие металлик.

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OBOZREVATEL подскажет, какой маникюр сделать следующим. Мы продемонстрируем как смелые идеи, так и классику, которая подойдет для любого образа и мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Классический или цветной френч

Французский маникюр – один из самых элегантных и изысканных видов нейл-арта. Для него вы можете использовать как белый, кремовый, так и пудрово-розовые цвета. Но, чтобы добавить дизайну изюминки, замените классический цвет на яркий – розовый, оранжевый или желтый.

2. Пастельный маникюр

В палитре самых популярных оттенков для маникюра на весну остаются пастельные и нежные. От розового до сиреневого, переходящего в бирюзовый, мятно-зеленый, персиковый и лимонно-желтый. Это покрытие идеально будет смотреться на квадратных ногтях любой длины.

3. Эффект градиента на длинных ногтях

Омбре будут делать модницы весь 2023 год, так как этот дизайн стал невероятно популярным в последнее время. Вы можете сочетать любимые оттенки или использовать приближенные на цветовом круге. В любом случае, градиент смотрится эффектно.

4. Металлик

Неожиданный тренд весны 2023 года – металлик. Обратите внимание на золото, серебро, лаки с эффектом хрома и светящиеся. Этот нейл-арт шикарно смотрится на длинных миндалевидных ногтях.

5. "Кошачий глаз"

Удивительно, но модницы вовсе забыли о дизайне "кошачий глаз". Он вернулся к нам только этой весной и покорил голливудских звезд. С таким маникюром была замечена Рианна, Бейонсе, Ким Кардашьян. Забудьте про темные оттенки и присмотритесь к розовым, бежевым или бирюзовым.

6. Barbie Pink

Самый горячий тренд данного сезона – яркий маникюр розового цвета в сочетании с оттенками нежно-розового. Недаром в 2023 главным цветом по версии Pantone будет оттенок пурпурного – Viva Magenta 18-1750. Его смело можно использовать в своих дизайнах.

7. Перламутровый эффект

Такое покрытия также очень полюбилось знаменитостям. Хейли Бибер считается ярой поклонницей жемчужных лаков. А если к нему добавить индивидуальный световой эффект с помощью магнита (техника "кошачий глаз"), можно создать потрясающий дизайн, который не захочется переделывать.

8. Нюдовый однотонный дизайн

Маникюром "жены миллионера" считается именно незамысловатое нюдовое покрытие. Чем проще – тем лучше. К слову, аристократы всегда придерживаются этого правила.

Как ранее писал OBOZREVATEL, французский маникюр не всегда бывает скучным. Необязательно ограничивать себя только белым лаком и бесцветным топом. Тающий френч, цветочный или радужный поднимет настроение, а также отлично впишется в ваш весенний образ.

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