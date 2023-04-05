Делает короткие ногти длиннее: главные секреты итальянского маникюра, который вызвал восторг у модниц. Фото

Итальянская техника маникюра – настоящее спасение для красавиц с короткой ногтевой пластиной. Можно забыть о наращивании ногтей акрилом или с помощью типсов, если открыть для себя простой секрет итальянок.

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Он кроется в необычном нанесении лака на ноготь. О популярной технике, восхитившей модниц во всем мире, рассказали редакторы Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итальянский маникюр поможет создать иллюзию длинного ногтя без дополнительных материалов. Для того, чтобы достичь желаемого результата, понадобится тонкая кисточка и немного внимания к деталям.

Секрет описанной техники в том, чтобы накрасить ноготь лаком, избегая краев. Так, с обеих сторон должно остаться немного места, что сделает дизайн визуально более узким и длинным. Не стоит забывать и о кутикуле: чем "чистее" будет ноготь, тем лучше сработает "итальянская" техника.

Лучше всего итальянский дизайн будет выглядеть именно с темными цветами. Черный, синий, бордовый и зеленый оттенки помогут визуально "вытянуть" ноготь. Такие же лайфхаки используют, выбирая одежду.

Сначала лак нужно нанести на центр ногтя, а затем медленно растягивать его. Возле краев лучше остановиться и чистой кисточкой убрать остатки. Оставив одинаковое расстояние сбоку, можно наслаждаться результатом.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 модных и патриотических дизайнах маникюра. Всем сейчас важно верить, что уже скоро на нашей земле наступит мир, жизнь станет такой, какой было раньше, а раньше мы себе позволяли маленькие радости.

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