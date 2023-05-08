Черная подводка – табу после 40 лет: какой оттенок выбрать, чтобы выглядеть моложе. Фото

Ни для кого не секрет, что с возрастом макияж должен меняться, расставляя новые акценты и скрывая недостатки кожи. Особенно тщательно нужно красить глаза, ведь тонкая кожа на веках после 40 лет требует особого внимания. В частности, следует отказаться от острых, графических стрелок черного цвета.

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Гелевая подводка поможет сделать четкую линию, однако легко разотрется на сморщенной и неэластичной коже. Но это не значит, что от стрелок нужно отказаться вообще. OBOZREVATEL решили рассказать об альтернативе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты советуют отказаться от гелевой подводки, поскольку на ней могут возникнуть трещины из-за микроморщин в уголках глаз. Такой макияж недолго продержится и будет выглядеть неряшливым.

Особенно четко механические повреждения будут видны на черном цвете, поэтому его следует избегать после 40 лет. Однако добавить теней и создать эффект "кошачьего" глаза можно благодаря косметическим продуктам других цветов.

Наиболее универсальными являются коричневые оттенки. Блондинкам можно подводить глаза более светлыми оттенками, тогда как на брюнетках они будут незаметны.

Цель возрастного макияжа глаз – скрыть морщины и повисшее веко, поэтому техника нанесения косметики отличается от классической. Главное отличие состоит в том, что стрелку следует растушевать кисточкой, делая тени.

Так макияж перекроет наиболее проблемные участки кожи вокруг глаз и визуально "омолодит" лицо.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, с какими цветами теней нужно раз и навсегда расстаться после 30-ти. Иначе, используя неправильные оттенки, женщины рискуют подчеркнуть морщинки и другие неровности кожи.

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