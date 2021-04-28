Как правильно купаться в Чистый четверг: озвучены советы

Чистый четверг, или Страстной четверг, в 2021 году приходится на 29 апреля. В этот день верующие чтят Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 учениками, во время которой Спаситель совершил омовение ног апостолам.

Великий четверг имеет глубокое сакральное значение для христиан. Он связан с традицией очищения души и тела, а также жилища. Один из самых популярных обычаев в Страстной четверг – купание. Считается, что вода в этот день наделена уникальными целебными и очищающими свойствами. OBOZREVATEL рассказывает, как принято купаться в Чистый четверг и в чем суть ритуала.

Согласно поверью, вся вода в Страстной четверг – святая и обладает целительными свойствами. В этот день верующие купаются в душе, бане, водоемах. Главное при этом – иметь чистые помыслы.

Считается, что в Чистый четверг можно смыть все грехи и невзгоды, накопившиеся за год. Во время омовения стоит искренне помолиться Богу, попросив о защите, избавлении от печалей и дурных мыслей.

Водные процедуры рекомендуется принимать в ночь на четверг, до наступления рассвета, и уже в чистыми мыслями ложиться спать.

Семейные обряды в Чистый четверг проводятся также и утром – каждый из членов семьи после пробуждения должен умыться с серебряной монетки или ложки. Считается, что подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой и молодостью. Больных в этот день умывают с одолженного у соседей серебра.

Чтобы "зарядить воду" для умывания, нужно в сосуд опустить серебряные изделия – ложки, украшения – и оставить их в воде на ночь.

Читайте также в OBOZREVATEL: