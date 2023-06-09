Как подобрать цвет маникюра к оттенку кожи: три секрета, которые используют звезды. Фото

Приятные муки выбора нового маникюра можно вдвое сократить, если знать, какой лак подходит под каждый оттенок кожи. Этими секретами пользуются звезды, стремящиеся идеально смотреться в объективах папарацци и на красных дорожках.

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Нужно знать всего три правила, чтобы случайно не прогадать с выбором цвета. OBOZREVATEL расскажет о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Чтобы определить свой тон кожи, нужно посмотреть на руки при дневном освещении, приложив их к белому листу.

Когда с цветом кожи определились, пора выбирать маникюр.

Для светлой кожи

Женщинам со светлой кожей повезло больше всего. На их руках одинаково красиво будут выглядеть как нюдовые оттенки, так и яркие лаки. Однако есть нюанс, который следует учесть красавицам с очень бледной кожей. Им лучше избегать темных цветов, которые бы подчеркивали аристократическую бледность, делая ее нездоровой.

Для смуглой кожи

Загорелую на солнце кожу лучше всего подчеркнут золотые лаки с шиммером, которые сейчас очень популярны. Темный маникюр визуально сделает пальцы более длинными и изящными. В частности, шоколадный, бордовый, темно-зеленый и другие подобные лаки будут удачно выглядеть. Избегать следует белого, кислотных и разноцветных дизайнов.

Для оливковой кожи

Кожу с оливковым подтоном, являющийся результатом присутствия в верхнем слое эпидермиса зеленых и желтых пигментов, могут дополнить яркие цвета лака и холодные оттенки. Чем темнее ногти, тем светлее будет выглядеть на их фоне кожа. В то же время теплые лаки следует выбирать женщинам, стремящимся выглядеть более загорелыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о структурированном маникюре, способном спасти слабые и ломкие ногти. В этой технике используется специальное гелевое основание, которое разглаживает и выравнивает ногти. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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