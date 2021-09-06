Как избавиться от загара на лице: косметолог дала советы
Солнечное излучение негативно влияет на кожу лица. Избавиться от загара и восстановить кожу можно при помощи правильной очистки и глубокого увлажнения.
При этом скрабы лучше заменить менее агрессивными средствами. Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала косметолог-эстетист Светлана Стратулат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).
По ее словам, уход за кожей лица после загара следует начать с очищения. Необходимо снять ороговевшие чешуйки кожи. Эту процедуру можно провести в домашних условиях.
Для нее потребуется средство для очищения кожи, но скраб не подойдет. "Скрабы слишком агрессивны. Они травмируют кожу. Кожа и так подверглась активному воздействию солнечного излучения", – пояснила косметолог.
Она порекомендовала воспользоваться "более лояльными средствами", например, энзимными пилингами, в состав которых входят фруктовые кислоты. Такой пилинг следует нанести на лицо на 20 минут, затем смыть водой.
Следующий этап ухода – активное увлажнение кожи лица. Его также можно сделать в домашних условиях, а можно в салоне при помощи процедуры биоревитализации. По словам косметолога, результат будет виден уже после первой процедуры, но для максимального эффекта потребуется 3-4 процедуры с интервалом в 2-3 недели.
Напомним, ранее OBOZREVATEL перечислил причины высыпаний на коже. Одна из них – привычка трогать лицо руками.