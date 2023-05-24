Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и 'дешевят'. Фото

Сделать макияж, который продержится на лице весь день в летний сезон – практически нереальное задание. Вы наверняка замечали, что в зависимости от времени года, приемы и техники в мейкапе отличатся. Какие-то продукты хорошо работают в холода, другие – в жаркие месяцы.

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OBOZREVATEL поделится важными правилами, чтобы даже в +35 вы выглядели королевой красоты. Если леди перестанет повторять ошибки, о которых мы расскажем ниже, она полюбит жару с новой силой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Плотный тон и пудра

Косметологи рекомендуют в летний сезон меньше пользоваться косметикой и давать коже лица дышать. Плотная тональная основа в сочетании с консилером и пудрой – самая грубая ошибка макияжа в жару. Ваша кожа будет потеть под слоями бьюти-средств, а на утро вы обнаружите высыпания. Если вам все-таки нужно замаскировать недостатки – используйте легкие ВВ или СС крема.

2. Обилие хайлайтера

Разница между эффектом влажной кожи и сияющим блинчиком на лице велика. Тем более летом вы будете потеть чаще, поэтому можно забыть о хайлайтере на три месяца. В случае, если вас ожидает важное мероприятие и вам нужно сделать вечерний макияж, отдайте предпочтение жидким хайлайтерам на масляной основе.

3. Яркие акценты в макияже глаз

Пестрый мейкап глаз летом будет выглядеть совсем неуместно. Более того, если яркие тени или стрелки смажутся, это будет очень заметно окружающим. Потому визажисты рекомендуют использовать в жаркую погоду более нейтральные оттенки продуктов.

4. Отсутствие SPF-защиты

Не забывайте наносить уходовый крем с высокой степенью SPF. Летом ультрафиолетовое излучение особенно негативно сказывается на состоянии кожи: она становится сухой и обезвоженной, появляются пигментные пятна. К слову, во многих BB-кремах присутствуют компоненты, которые защищают кожу от солнечных лучей.

5. Отсутствия праймера

Праймер – это палочка выручалочка для леди в летний сезон. Данное чудо-средство позволит "зафиксировать" мейкап и сделает его более стойким к высокой температуре. Вы точно можете не переживать, что он смажется.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие прически идеально подойдут для летней жары. Вы не будете тратить на них много времени, но они придадут вам грациозности и элегантности. Чтобы выглядеть более стильно, добавьте к данным вариантам трендовые украшения.

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