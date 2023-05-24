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Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
243
Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и 'дешевят'. Фото

Сделать макияж, который продержится на лице весь день в летний сезон – практически нереальное задание. Вы наверняка замечали, что в зависимости от времени года, приемы и техники в мейкапе отличатся. Какие-то продукты хорошо работают в холода, другие – в жаркие месяцы. 

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OBOZREVATEL поделится важными правилами, чтобы даже в +35 вы выглядели королевой красоты. Если леди перестанет повторять ошибки, о которых мы расскажем ниже, она полюбит жару с новой силой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

1. Плотный тон и пудра 

Косметологи рекомендуют в летний сезон меньше пользоваться косметикой и давать коже лица дышать. Плотная тональная основа в сочетании с консилером и пудрой – самая грубая ошибка макияжа в жару. Ваша кожа будет потеть под слоями бьюти-средств, а на утро вы обнаружите высыпания. Если вам все-таки нужно замаскировать недостатки – используйте легкие ВВ или СС крема. 

Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

2. Обилие хайлайтера 

Разница между эффектом влажной кожи и сияющим блинчиком на лице велика. Тем более летом вы будете потеть чаще, поэтому можно забыть о хайлайтере на три месяца. В случае, если вас ожидает важное мероприятие и вам нужно сделать вечерний макияж, отдайте предпочтение жидким хайлайтерам на масляной основе. 

Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

3. Яркие акценты в макияже глаз 

Пестрый мейкап глаз летом будет выглядеть совсем неуместно. Более того, если яркие тени или стрелки смажутся, это будет очень заметно окружающим. Потому визажисты рекомендуют использовать в жаркую погоду более нейтральные оттенки продуктов. 

Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

4. Отсутствие SPF-защиты 

 Не забывайте наносить уходовый крем с высокой степенью SPF. Летом ультрафиолетовое излучение особенно негативно сказывается на состоянии кожи: она становится сухой и обезвоженной, появляются пигментные пятна. К слову, во многих BB-кремах присутствуют компоненты, которые защищают кожу от солнечных лучей. 

Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

5. Отсутствия праймера 

Праймер – это палочка выручалочка для леди в летний сезон. Данное чудо-средство позволит "зафиксировать" мейкап и сделает его более стойким к высокой температуре. Вы точно можете не переживать, что он смажется. 

Испортят все! Пять ошибок в летнем макияже, которые старят и "дешевят". Фото

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие прически идеально подойдут для летней жары. Вы не будете тратить на них много времени, но они придадут вам грациозности и элегантности. Чтобы выглядеть более стильно, добавьте к данным вариантам трендовые украшения. 

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