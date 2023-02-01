Испортят волосы и лишат их блеска: названы худшие прически, о которых стоит забыть. Фото

Желание поэксперементировать с волосами иногда может привести к неприятным последствиям. Некоторые прически, хоть и красиво смотрятся, могут лишить волосы блеска.

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В частности, манипуляции с резинками, расческами и разнообразными шпильками, которые стягивают пряди и повреждают волосы. OBOZREVATEL решил рассказать об опасных для красоты и здоровья шевелюры прическах (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Высокий хвост

Многим красавицам знакомо чувство боли и долгожданного облегчения, когда высокий хвост приходит время распускать. Это указывает на то, что волосы были слишком стянуты и все это время волосины у корней натягивались, что могло их повредить и привести к выпадению.

Тугие косы

С детства девушкам заплетают тугую косу или несколько косичек, которые крепко стягивают, чтобы прическа держалась до вечера. Однако такие манипуляции могут привести к ломкости.

Прическа на мокрые волосы

Перед тем, как накрутить гульку или заплестись, важно полностью высушить волосы. Мокрые пряди при высыхании в прическе могут повредиться из-за дополнительной нагрузки.

Заколки и крабики

Аксессуары являются неотъемлемой частью многих элегантных причесок, однако важно убедиться, что они не слишком плотно прилегают к волосам и не повреждают их. Отдельное табу – металлические украшения и резинки с металлическими элементами.

Раньше OBOZREVATEL писал, какие прически лучше не делать, чтобы зрительно не выглядеть старше. Подробнее об этом – читайте в материале.

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