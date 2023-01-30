Эти прически могут прибавить 20 лет: как нельзя стричься, чтобы не выглядеть старше. Фото

Прическа может легко стать помощником в удачном образе или испортить его и добавить лишних лет. Зрелым красавицам лучше ответственно выбирать стрижку, чтобы не выглядеть старше, чем они есть.

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Английское издание Best Life назвало самые распространенные прически, которые лучше не делать красоткам, волосы которых уже коснулась седина, а лица – морщины. OBOZREVATEL решил поподробнее рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинные прямые волосы

Несмотря на мнение, что лучше всего выглядят длинные, здоровые и прямые волосы, с возрастом это правило перестает действовать. Слишком простая прическа только подчеркнет недостатки кожи, а седина будет выглядеть особенно выразительно на прямых прядях.

Короткие "колющие" слои

Главный помощник в визуальной борьбе с возрастом – объем. Слишком короткая стрижка со торчащими слоями не поможет избавиться от годов.

Начес

Поскольку высокий начес уже много лет не в моде, он ассоциируется с чем-то устаревшим и неактуальным, что не способствует визуальному эффекту омоложения.

Жидкая челка

Для создания дополнительного объема, красавицы часто подстригают челку, которая, из-за возрастного выпадения волос, выходит жидкой и добавляет лет.

Пин-ап локоны

Короткие локоны на пожилых женщинах выглядят уместно в том случае, когда годы уже не хочется прятать. Для тех, кто хочет подольше сохранить молодость, подойдут более длинные прически с небрежными, объемными локонами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с правильно подобранным нарядом вы можете выглядеть не только стройнее и свежее, но и моложе. Подробнее об этом – читайте в материале.

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