Названы оттенки волос, которые старят: их стоит избегать, если хотите выглядеть моложе

С возрастом волосы естественным образом начинают меняться, причем не только по цвету, но и по текстуре и толщине. Специалисты рекомендуют не бороться с этими изменениями, а принять их. Более того, сильное противодействие седине и чрезмерное желание "омолодить" локоны могут привести к противоположному результату и только еще больше "состарить" вас.

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Поскольку с возрастом тон кожи светлеет, неплохо было бы попытаться отразить это, осветлив цвет волос. Именно поэтому идея "спрятать" седину за слишком насыщенными черными или же яркими оттенкам – не самая удачная. OBOZREVATEL разобрался, какие цвета лучше избегать при окрашивании дамам постарше, которые хотят выглядеть моложе.

Глубокий черный цвет

Однотонное окрашивание в насыщенный темный оттенок – это точно не тот вариант, который вернет юность вашему образу. Цвет "жгучей брюнетки" сильно акцентирует внимание на морщинах, пигментных пятнах, оттенке кожи, которая с возрастом становится более бледной, без природного румянца. А если у вас седые волосы, то спустя короткое время даже слегка отросшие корни будут очень заметны: и окружающим, и вам в зеркале.

Это вовсе не значит, что в 40+ нужно срочно становиться блондинкой. Однако лучше отойти от черных оттенков и присмотреться к каштановым, шоколадным тонам, окрашиваниям со светлыми прядями.

Насыщенный платиновый цвет

Даже молодые девушки нередко могут накинуть себе сверху несколько лишних лет, экспериментируя с платиновыми оттенками, напоминающими седину. Кожа с таким окрашиванием может стать визуально еще более тусклой и бледной. Поэтому лучше присмотреться к теплым светлым тонам. Например, золотистому или кофейно-карамельному оттенку.

Красные волосы

Казалось бы, если кожа лица становится бледнее, то исправить это можно при помощи ярких красных волос. Такой вывод ошибочный. В юности кричащие алые оттенки, вероятно, смогут выделить девушку из толпы, но в более старшем возрасте лучше не рисковать. Вместо этого отдайте предпочтение такому же яркому, но рыжему оттенку.

Разноцветные пряди

И вновь та же ошибка – чрезмерная яркость не сделает вас зрительно моложе, а наоборот добавит лишние года. Кроме того, важно понимать, как вы будете сочетать со смелыми разноцветными волосами свои повседневные аутфиты.

Если же хочется эффекта густых, здоровых и насыщенных цветом волос, то лучше попробовать колорирование более естественным тоном, темнее основной гаммы ваших собственных волос.

Как писал OBOZREVATEL, без губной помады макияж кажется незавершенным. Именно она может превратить базовый мейкап в вечерний, если использовать винный оттенок, или вечерний в более сдержанный – если нанести нюдовый тон. Однако стоит помнить, что помада может добавить возраста и испортить все впечатление о вашем внешнем виде.

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