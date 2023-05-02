Их выбирают 'иконы моды': четыре прически, которые сделают образ роскошным. Фото

Для того, чтобы образ был цельным и эффектным, недостаточно позаботиться только о трендовом луке и подходящей паре обуви, отдельное внимание нужно уделить прическе. Именно волосы – то, как они уложены, собраны или заплетены – складывают весь пазл воедино и придают вашему внешнему виду нужного настроения. Если вы хотите выглядеть элегантно, то локоны лучше собрать. Как именно? Об этом нам без слов рассказывают знаменитые "иконы моды", которые демонстрируют на себе актуальные и стильные прически.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с некоторыми особенно популярными собранными прическами. Они помогут сделать ваш образ роскошным.

Пучок

Эту прическу особенно любят использовать дизайнеры для своих моделей на модных показах. И это не удивительно, ведь собранные в пучок волосы раскрывают утонченные лица красавиц, подчеркивают скулы и делают взгляд выразительнее. Тугим будет ваш пучок или более свободным, растрепанным – неважно. Образу он однозначно добавит элегантности, уверенности, а вместе с тем нотку дерзости и сексуальности. Взгляните на Джей Ло – она яркое тому доказательство.

Хвост

Обладательницы длинных волос зачастую делают хвост дома для удобства, чтобы пряди не падали на лицо во время бытовых дел. Таким образом эта яркая и эффектная прическа не получает того количества комплиментов, на которые заслуживает. Можете дополнить хвост трендовым бантом или металлической заколкой. Вот уже несколько сезонов подряд трендовым остается низкий хвост, но и о высокой прическе забывать не стоит.

Собранные локоны

Раз уж мы говорим об элегантности, то даже красивые накрученные волны лучше собрать сзади. Это добавит образу легкости и нежности. Собранные локоны создадут дополнительный объем. Не забудьте закрепить такую прическу лаком, но при этом не сильно увлекайтесь его количеством – кудри должны выглядеть естественно, будто их укладкой занимался ветер, а не вы три часа перед зеркалом.

Бабетта

Эту прическу назвали в честь одной из главных красавиц всех времен и народов Брижит Бардо. После появления актрисы в фильме "Бабетта идет на войну" укладка, как у Бардо, стала самой модной и не теряет в своей актуальности до сих пор. Еще несколько лет назад эта прическа была особенно популярной среди невест и выпускниц, но теперь девушки отдают предпочтение более спокойным вариантам. Впрочем, то, что бабетта перестала быть настолько массовой, сделало еще более уникальной и эффектной. Изящная укладка особенно подойдет невысоким дамам, которые хотят казаться выше. Она будет идеально гармонировать с элегантными образами, состоящими из рубашки, брюк, трендового тренча или оверсайз-жакета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прическах "богатой девочки". Они позволят выглядеть роскошно, даже если у вас совсем нет времени на укладку. Все подробности и фото – в нашем материале.

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