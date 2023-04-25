Прическа 'богатой девочки': три лучших стрижки для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Стрижка – один из ключевых моментов, который помогает девушке быть уверенной в себе. Когда волосы идеально лежат, а пряди сами по себе соблазнительно падают на лицо или плечи, это вызывает впечатляющий эффект. Чтобы локоны выглядели дорого и роскошно, безусловно, стоит прежде всего позаботиться об их здоровье и ухоженности. Ну а следующий этап – сделать стрижку "богатой девочки", с которой любая дама будет выглядеть роскошно при любых обстоятельствах.

Видео дня

OBOZREVATEL покажет и расскажет о трех стрижках с таким эффектом. Они обещают выглядеть дорого даже без укладки.

"Каре боб"

В 2023 году мода на укороченные стрижки продолжает лидировать. Все больше красоток решаются убрать длину и нисколько об этом не жалеют, ведь каре, боб или "каре боб" – это всегда свежо, легко и конечно же стильно. Что же касается последней стрижки, то рекомендуем присмотреться к удлиненному варианту. Средняя длина волос, ровные линии, прямой пробор – в комбинации эти составляющие гарантируют вау-эффект. Стрижка данной модели отлично подходит, как ровным, так и кудрявым волосам. А особенно стильно она смотрится с трендовой "лохматой" укладкой, придающей вашим прядям текстуру.

Хаотичная челка

Еще один тренд последних сезонов – челка. Удлиненная или короткая – значение не имеет. Главное, чтобы она была хаотичной, будто каждая прядь существует по отдельности. Челка будет гармонично комбинироваться как с короткими стрижками, так и длинными волосами.

Текстурированный "боб" с боковым пробором

Как вы уже могли догадаться, текстуры "рулят" последние несколько сезонов. Особенно выигрышно смотрится текстурированный "боб" с боковым пробором. Он придает образу элегантности, изящества и ухоженности, но при этом хранит в себе нечто бунтарское. Присмотритесь к этой модели, ссли вашей первоочередной задачей является придание волосам объема от самых корней. Правильный срез волос и филировка по всей длине позволяют экономить время укладки.

Ранее OBOZREVATEL писал об "опасных" стрижках, которые полнят и могут состарить. Особенно они не подходят дамам с пухлыми щечками. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!