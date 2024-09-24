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Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

OBOZ.UA
Мода
2 минуты
2,2 т.
Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Осень – это пора практичных, теплых, но одновременно и красивых образов. Какая же обувь будет подходить к любым лукам и сделает вас невероятно стильными в этом сезоне?

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На сайте " Who what were" рассказали, что наиболее актуальными станут модели с острым носком. Варианты могут быть разные: туфли на низкой подошве, балетки или ботильоны. Этот тренд стал популярным очень быстро, ведь элегантная обувь придаст изысканности как вечернему образу, так и повседневной одежде.

Этот тренд можно хорошо стилизовать с любым стилем. Например, обувь с острым носком прекрасно сочетается с леопардовым принтом, если хочется придать яркий акцент, но и с классическим костюмом сдержанные каблуки будут выглядеть гармонично.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Макси-юбка также удачно заиграет со стильным вариантом обуви. Сверху в холодное время можно одеть сдержанную рубашку и заправить ее.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Джинсам острый носок придает формальность и элегантность. Даже широкая пара с таким низом будет выглядеть более нарядно.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

В общем, вы можете носить любую одежду, которая нравится, ведь этот тип обуви очень хорошо завершит разные образы.

На некоторые фасоны следует обратить особое внимание. К примеру, этой осенью популярной будет обувь серебристого цвета.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Невероятно выглядит также обувь со звериным принтом. А особенно "зебра" – хит сезона. В этом году на подиумах этот принт появлялся очень часто.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Трендом этой осенью стал красный цвет. Но не только сумки или кофточки в яркой расцветке будут актуальны. Удачно подобранная красная обувь придаст акцентность даже в самый простой лук.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Цепочки на обуви – это еще один минитренд сегодня.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Каблук необычной формы, возможно, выглядит неудобно, но найти туфли, в которых ножка будет чувствовать себя комфортно, не так уж сложно.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Если вы любите что-то попроще, то цельная кожаная обувь с острым мысом остается на пике популярности и довершит любой наряд.

Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

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