Названа самая модная обувь 2024, которая сделает изысканной любой образ. Фото

Осень – это пора практичных, теплых, но одновременно и красивых образов. Какая же обувь будет подходить к любым лукам и сделает вас невероятно стильными в этом сезоне?

На сайте " Who what were" рассказали, что наиболее актуальными станут модели с острым носком. Варианты могут быть разные: туфли на низкой подошве, балетки или ботильоны. Этот тренд стал популярным очень быстро, ведь элегантная обувь придаст изысканности как вечернему образу, так и повседневной одежде.

Этот тренд можно хорошо стилизовать с любым стилем. Например, обувь с острым носком прекрасно сочетается с леопардовым принтом, если хочется придать яркий акцент, но и с классическим костюмом сдержанные каблуки будут выглядеть гармонично.

Макси-юбка также удачно заиграет со стильным вариантом обуви. Сверху в холодное время можно одеть сдержанную рубашку и заправить ее.

Джинсам острый носок придает формальность и элегантность. Даже широкая пара с таким низом будет выглядеть более нарядно.

В общем, вы можете носить любую одежду, которая нравится, ведь этот тип обуви очень хорошо завершит разные образы.

На некоторые фасоны следует обратить особое внимание. К примеру, этой осенью популярной будет обувь серебристого цвета.

Невероятно выглядит также обувь со звериным принтом. А особенно "зебра" – хит сезона. В этом году на подиумах этот принт появлялся очень часто.

Трендом этой осенью стал красный цвет. Но не только сумки или кофточки в яркой расцветке будут актуальны. Удачно подобранная красная обувь придаст акцентность даже в самый простой лук.

Цепочки на обуви – это еще один минитренд сегодня.

Каблук необычной формы, возможно, выглядит неудобно, но найти туфли, в которых ножка будет чувствовать себя комфортно, не так уж сложно.

Если вы любите что-то попроще, то цельная кожаная обувь с острым мысом остается на пике популярности и довершит любой наряд.

