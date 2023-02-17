Хромированный френч снова в моде: лучшие идеи для разной длины ногтей. Фото

Французский маникюр – дизайн вне времени, поэтому он остается актуальным в любом сезоне и всегда выглядит стильно. Впрочем, существуют его разновидности, которые приобретают популярность и теряют ее каждый год. Так, в новом сезоне в тренды вернулся хромированный френч.

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Он одинаково красиво смотрится на длинных и коротких ногтях, а еще его можно рисовать на пластине любой формы. Pop Sugar прогнозирует хромированному френчу дикую популярность в 2023 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как и в классическом виде французского маникюра, трендовый дизайн включает в себя базовую основу и цветной кончик.

Изюминка хромированного френча именно в том, что яркая часть рисуется лаком со стальными оттенками.

Стоит заметить, что в новом сезоне не будет стильного или неуместного цвета, касающегося маникюра. Поэтому хромированный френч может быть любого оттенка: от базовых до ярких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему звезды Адель, Хейли Бибер, Кайли Дженнер выбирают ванильный маникюр. Они утверждают, что этот френч является самым универсальным, поскольку дополнит любой образ, будь то вечернее платье в стразах или скромные джинсы с гольфом.

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