''Ванильный френч'' стал одним из главных трендов в маникюре: чем покорил модниц и почему его считают универсальным. Фото

Неил-мастер Зола Ганзоригт американской модели Хейли Бибер придумала новый тренд, который назвала "ванильный френч". По ее словам, он самый подходящий для зимы. Этот дизайн сразу подхватили мировые звезды, такие как Адель и Кайли Дженнер.

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Как говорит мастер, с первого взгляда кажется, что это обычный французский маникюр, но при этом цвет кончиков ногтей имеет более нежный оттенок. Он создается при помощи более приглушенной палитры цветов, чтобы получить естественный результат.

Этот маникюр можно сделать в салоне, но его также легко повторить дома. Для этого используйте прозрачную защитную базу, нюдовый и слегка прозрачный молочно-белый лак, приближенный к цвету ногтя, тонкую кисть и закрепитель. Сперва нанесите базу, затем дважды накрасьте ногти нюдовым лаком, делая небольшой перерыв между слоями.

Далее окуните кисть в ванильный лак и нарисуйте треугольник с закругленными углами. Закрепите прозрачным лаком и ваш маникюр готов. Хорошо высушите в ультрафиолетовой лампе.

Звезды утверждают, что этот френч является самым универсальным. Он дополнит любой образ, будь-то вечернее платье в стразах или скромные джинсы с гольфом. Ваши руки не будут бросаться в глаза окружающим, но останутся всегда ухоженными.

"Кончики ванильного френча немножко желтоваты, из-за чего маникюр выглядит нейтрально. Я думаю, что он лучше всего подходит для конца зимы. После яркого праздничного маникюра всем моим клиенткам хочется чего-то простого, но элегантного", – говорит Зола.

Как недавно сообщал OBOZREVATEL, "стеклянный" френч возвращается в тренды. Его можно сделать при помощи наращивания прозрачным гелем. Такой дизайн гармонично будет сочетаться с эпатажным, а также со сдержанным образом.

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