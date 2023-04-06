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Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
84
Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка многих женщин в том, что они придерживаются одинаковой техники макияжа многие годы. Однако в 20 лет наше лицо требует одних бьюти-приемов, а в 40 – совершенно иных. Так, с помощью макияжа вы можете состарить себя лет на пять и подчеркнуть все недостатки, вместо того, чтобы избавиться от них.

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Чем старше становится представительница прекрасного пола, тем меньше ей стоит наносить тональное средства на лицо и подчеркивать глаза подводкой. Какие еще ошибки в мейкапе совершают женщины за 30, расскажет OBOZREVATEL. Их ни в коем случае нельзя повторять (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ошибка №1 – избыточное количество тонального крема

С возрастом кожа истончается, появляются морщины и сухость. Если нанести слишком плотный тон – он скатается и возьмется комочками. Если вам немного за 20 – смело используйте BB-крем в качестве основы. Женщинам от 30 до 40 эксперты советуют наносить матирующий праймер для подготовки кожи перед применением легкой жидкой основы. Тем, кому за 40, рекомендуют приобрести увлажняющую тонкую тоналку.

Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка №2 – чересчур плотный консилер

Из-за истончения кожи с возрастом наши круги под глазами становятся очевиднее. Потому леди стараются скрыть их, подобрав густой консилер. Занимательно, но он может только усугубить ситуацию. Обратите внимание на жидкое бьюти-средство с легким рассеивающим эффектом. Такой отвлечет внимание от капилляров и синюшности. После нанесения дайте ему минуту побыть на коже, чтобы нагреться, а дальше равномерно распределите.

Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка №3 – черная подводка для глаз

Черный карандаш или подводка уместны только в макияже до 30 лет. После, такая техника сделает глаза меньше и подчеркнет темные круги. Вместо этого используйте легкие мерцающие тени и мягкий карандаш светло-коричневого или темно-синего цветов.

Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка №4 – отсутствие румян

Цель румян – придать лицу сияния, молодости и отдохнувшего вида. Заблуждением является то, что их нужно наносить слишком низко, под яблочки щек. Но еще большая ошибка – вообще не использовать средство.

Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка №5 – большое количество блеска для губ

Вполне предсказуемо, что с годами морщины появляются и вокруг губ. Побочным эффектом нанесения яркого жидкого блеска для губ является то, что он может растекаться в эти складочки. Так ваш мейкап будет выглядеть неаккуратным. Вместо жидкой помады используйте продукт кремовой консистенции, он будет увлажнять губы и делать их сочнее.

Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

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