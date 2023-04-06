Это очень старит! Пять приемов в макияже, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Ошибка многих женщин в том, что они придерживаются одинаковой техники макияжа многие годы. Однако в 20 лет наше лицо требует одних бьюти-приемов, а в 40 – совершенно иных. Так, с помощью макияжа вы можете состарить себя лет на пять и подчеркнуть все недостатки, вместо того, чтобы избавиться от них.

Видео дня

Чем старше становится представительница прекрасного пола, тем меньше ей стоит наносить тональное средства на лицо и подчеркивать глаза подводкой. Какие еще ошибки в мейкапе совершают женщины за 30, расскажет OBOZREVATEL. Их ни в коем случае нельзя повторять (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ошибка №1 – избыточное количество тонального крема

С возрастом кожа истончается, появляются морщины и сухость. Если нанести слишком плотный тон – он скатается и возьмется комочками. Если вам немного за 20 – смело используйте BB-крем в качестве основы. Женщинам от 30 до 40 эксперты советуют наносить матирующий праймер для подготовки кожи перед применением легкой жидкой основы. Тем, кому за 40, рекомендуют приобрести увлажняющую тонкую тоналку.

Ошибка №2 – чересчур плотный консилер

Из-за истончения кожи с возрастом наши круги под глазами становятся очевиднее. Потому леди стараются скрыть их, подобрав густой консилер. Занимательно, но он может только усугубить ситуацию. Обратите внимание на жидкое бьюти-средство с легким рассеивающим эффектом. Такой отвлечет внимание от капилляров и синюшности. После нанесения дайте ему минуту побыть на коже, чтобы нагреться, а дальше равномерно распределите.

Ошибка №3 – черная подводка для глаз

Черный карандаш или подводка уместны только в макияже до 30 лет. После, такая техника сделает глаза меньше и подчеркнет темные круги. Вместо этого используйте легкие мерцающие тени и мягкий карандаш светло-коричневого или темно-синего цветов.

Ошибка №4 – отсутствие румян

Цель румян – придать лицу сияния, молодости и отдохнувшего вида. Заблуждением является то, что их нужно наносить слишком низко, под яблочки щек. Но еще большая ошибка – вообще не использовать средство.

Ошибка №5 – большое количество блеска для губ

Вполне предсказуемо, что с годами морщины появляются и вокруг губ. Побочным эффектом нанесения яркого жидкого блеска для губ является то, что он может растекаться в эти складочки. Так ваш мейкап будет выглядеть неаккуратным. Вместо жидкой помады используйте продукт кремовой консистенции, он будет увлажнять губы и делать их сочнее.

Недавно OBOZREVATEL информировал, какие вещи утяжеляют силуэт, укорачивают рост и прибавляют десяток лет. Им точно не место в весеннем гардеробе. Чтобы увидеть весь список антитрендов текущего сезона – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!