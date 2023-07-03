Эти три оттенка волос сильно старят после 40 лет: забудьте о них, если хотите выглядеть моложе. Фото

Чем старше становится женщина, тем больше необходимости у нее возникает в переосмыслении многих аспектов своего стиля и внешности. Один из ключевых моментов – цвет волос. Оттенки, которые вам подходили в 20 лет, могут совершенно иначе смотреться в сорок. Неправильно подобранная краска может подчеркнуть все возрастные изменения – морщинки, покраснения, тонкость кожи, а также добавить образу усталости, блеклости и вялости.

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Чтобы избежать нежелательного эффекта, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с оттенками волос, которые не подходят дамам 40+. Избегайте этих цветов, если хотите выглядеть моложе.

Глубокий однотонный черный

Даже многие совсем юные девушки с таким оттенком волос выглядят серо, тускло и устало. Все недостатки кожи сразу станут заметны в два, а то и в три раза. Особенно внимательными следует быть женщинам с очень светлым цветом лица. Слишком большой контраст между кожей и волосами привлечет внимание к дефектам, которые мы обычно хотим скрыть, например, к фиолетовым синякам под глазами или покраснениям на лице. Черный однотонный цвет немного мягче для дам с оливковым цветом лица, однако если вы относитесь к типично славянскому типу красоты, этот вариант вряд ли ваш.

Глубокий пепельный

Не закрашивать седину – довольно популярный тренд последние годы. Многие мировые звезды демонстрируют, что не стоит бояться естественных признаков старения, а принимать их с гордостью и уверенностью. Однако если вы решили прибегнуть к окрашиванию в глубокий дымчатый оттенок, то будьте максимально осторожны. Насыщенные тона могут также подчеркнуть неровности на лице, сделать мешки под глазами ярче, а саму кожу – бледной.

Красный

Обладательницам сосудистой кожи, независимо от типа лица, не следует выбирать красный цвет и все его вариации. Модный в этом сезоне медно-красный оттенок будет не лучшим вариантом для более зрелого типа красоты, как и любой другой цвет из красной гаммы. Все вены и другие покраснения на тонкой коже будут в разы насыщеннее, а это вряд ли тот эффект, к которому вы стремитесь.

Также OBOZREVATEL писал о шести прическах, которые прибавляют образу минимум 10 лет. Они подчеркнут все недостатки и состарят. О каких именно прическах идет речь – узнайте в нашем материале.

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